Olaszországban minden napra jut migránserőszak

2017. szeptember 3. 09:36

Mindennapossá vált a bevándorlók és a helyiek közötti összetűzés Olaszországban. Az egyik római befogadótábornál a héten verekedés és késelés is volt; az interneten Parmából is terjed egy videó, a készítői szerint egy buszvezetőre támadnak egy afrikai csoport tagjai. Az elmúlt három évben félmilliónál is több illegális bevándorló érte el az olasz partokat, mennének tovább más országokba, de sokan közülük az országban rekedtek.

A tengerből kimentett migránsokkal a fedélzetén köt ki Szicíliában a német haditengerészet fregattja – kezdte beszámolóját az M1 Híradója. Olaszországba az elmúlt három évben félmilliónál is több illegális bevándorló és menedékkérő érkezett, akiknek az ellátása hatalmas gondokat jelent a szociális rendszernek. Róma szerint az államnak havonta százmillió eurójába kerül a migránsok elszállásolása és ellátása. Ráadásul a közélet meghatározó témája lett a közbiztonság folyamatos romlása.

Gyerekeket dobált meg kővel egy eritreai férfi

Rendőrök őrzik egy menekültközpont bejáratát Róma külvárosában, mivel az előző este összecsapások törtek ki a migránsok és a helyiek között, amikor egy eritreai férfi kövekkel dobált meg néhány közelben játszó gyermeket. A rendőrség kiemelten figyeli a környéket, ám a lakók a központ bezárását követelik.

Felvételen a buszsofőr bántalmazása

Egy Parmában készült felvételen az látható, ahogy egy afrikai férfi feltépi egy menetrend szerinti busz ajtaját, megüti a sofőrt, majd a földre löki, és folytatja a bántalmazást. Egy jegyellenőr próbál közbeavatkozni, ám a migránscsoport tagjai még ekkor is fenyegetőznek. A videó bejárta az olasz sajtót és a közösségi oldalakat, és hatalmas felháborodást keltett.

Az olasz belügyminiszter a napokban egy rendezvényen már úgy fogalmazott: a jelenleg tapasztalható tömeges migráció az állam működését veszélyezteti.

