Olasz Nagydíj - Hamilton győzött és átvette a vezetést

2017. szeptember 3. 16:08

A háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Olasz Nagydíjon vasárnap, így átvette a vezetést az összetettben a most harmadikként célba érő Sebastian Vetteltől, a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjétől.

A 32 éves Hamiltonnak ez volt az idei hatodik, pályafutása 59. futamgyőzelme, Monzában pedig már negyedszer diadalmaskodott. Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas végzett a második helyen.



A rajtot Hamilton jól kapta el, elsőnek fordult el a célegyenes végén, miközben a harmadik kockából startoló Esteban Ocon (Force India) feljött másodiknak. A Hamilton mellől induló újonc, Lance Stroll (Williams) a harmadik helyre sorolt be, de ezt a pozíciót elvette tőle a második kör végén Bottas. A finn egy körrel később elment Ocon mellett is, ezzel már második volt.



A hatodik helyről startoló Vettel is megkezdte a felzárkózást, az ötödik kör végén már a negyedik helyen száguldott.



A 10. körben Hamilton, Bottas, Vettel volt az első három helyen haladók sorrendje, mögöttük a negyedik pozícióért nagy csata zajlott Ocon és Stroll között.



A kerékcserék után Ocont és Strollt Kimi Räikkönen (Ferrari), valamint Daniel Ricciardo (Red Bull) is megelőzte, így a fiatal pilótáknak a hatodik és a hetedik hely maradt elérhető.



Az élmezőnyből Vettel állt ki elsőként kerékcserére, mégpedig a 32. körben, majd Hamilton kapott friss abroncsokat a 33., Bottas pedig a 34. körben.



A boxlátogatások után nem változott a helyzet az élen, Hamilton előnye 24-25 másodperc volt Vettellel szemben, Bottas pedig 3,5 másodperces lemaradással követte a versenyben vezető csapattársát a második helyen.



A hajrában már nem történt jelentős változás, Hamilton magabiztosan győzött, Bottas értékes pontokat szerzett és vett el Vetteltől, aki pedig a balul sikerült időmérő edzés után mentette a menthetőt.



Hamilton előnye ezzel a győzelemmel három pont Vettel előtt a világbajnoki pontversenyben.

Olasz Nagydíj - Végeredmény

A vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Olasz Nagydíj, Monza (53 kör, 306,72 km, a pontszerzők):



1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:15:32.312 óra

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 4.471 másodperc hátrány

3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 36.317 mp h.

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 40.335 mp h.

5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:00.082 perc h.

6. Esteban Ocon (francia, Force India) 1:11.528 p h.

7. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1:14.156 p h.

8. Felipe Massa (brazil, Williams) 1:14.834 p h.

9. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:15.276 p h.

10. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1 kör h.

pole pozíció: Hamilton



A vb-pontversenyek állása 13 futam után (még 7 van hátra):



pilóták:

1. Hamilton 238 pont

2. Vettel 235

3. Bottas 197

4. Ricciardo 144

5. Räikkönen 138

6. Verstappen 68

7. Perez 58

8. Ocon 55

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 36

10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 34

11. Massa 31

12. Stroll 24

13. Romain Grosjean (francia, Haas) 24

14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 11

15. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 10

16. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5

17. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4

18. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1



csapatok:

1. Mercedes 435 pont

2. Ferrari 373

3. Red Bull 212

4. Force India 113

5. Williams 55

6. Toro Rosso 40

7. Haas 35

8. Renault 34

9. McLaren 11

10. Sauber 5





A vb két hét múlva, Szingapúrban folytatódik.

MTI