Átadták a felújított szegedi zsinagógát

2017. szeptember 3. 20:55

Átadták vasárnap a felújított szegedi zsinagógát, a 114 éves épület külső rekonstrukciójához szükséges 950 millió forintot a kormány biztosította.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke hangsúlyozta, sikerült a magyar zsidó történelem egy szakrális gyöngyszemét eredeti szépségében helyreállítani. Az épület a magyar szecesszió remeke, Európa egyik legszebb zsinagógája - mondta az elnök, aki reményét fejezte ki, hogy hamarosan a belső felújítás is elkezdődhet.



Botka László (MSZP) polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy 236 éve kapott letelepedési engedélyt az első zsidó ember Szegeden. Néhány év alatt erős zsidó közösség alakult ki a városban, amely meghatározó hatással volt az iparosodásra, a kereskedelem fejlődésére, a polgárosodásra, az árvíz utáni újjáépítésre. Értéket adtak a városnak és az utókornak, Szeged általuk is lett az, ami - tette hozzá.



Szeged nem felejtette el, mivel tartozik egykori zsidó polgárainak és mai utódaiknak - mondta a polgármester.



B. Nagy László (Fidesz) országgyűlési képviselő kifejtette, a kormánytámogatással megvalósult mintegy egymilliárd forintos rekonstrukció Magyarországon szinte egyedülálló, hiszen a rendelkezésre álló forrásból az eredetileg tervezetnél nagyobb munka valósulhatott meg.



A Csongrád megye fejlesztési biztosi posztját betöltő politikus közölte, támogatja az 1300 ember befogadására alkalmas, kiváló akusztikájú egyházi épület 1,2 milliárd forintra becsült költségű belső megújítását.



Jószéf Amrani, Izrael Állam budapesti nagykövete szerint a szegedi zsinagóga nemcsak a zsidó közösség értéke, hanem az egész magyar építészet és kultúra számára kiemelt jelentőségű.



"Az igazi épületeknek, ahogy az embereknek is, lelke van, ezt ápolni kell" - mondta a diplomata, aki szintén a zsinagóga belső rekonstrukciójának fontosságát hangsúlyozta.



A Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, Lednitzky András elmondta, az épület külső rekonstrukciójának első lépéseként a Szegedi Zsinagógáért Alapítvány 50 millió forintos támogatásával a két tornyot újították fel. Ezt követően a kormány 950 millió forint támogatást biztosított a beruházásra.



A csaknem egy éve elkezdődött munkálatok során helyreállították a kupolás tornyos szerkezetű épület tetőszerkezetét, a külső homlokzatot, a kerítést, elvégezték a bádogosmunkákat, megszépültek az ólomüveg ablakok és ajtók, a tornyokba kerültek a szociális helyiségek. A felújítás részeként helyreállítják a zsinagóga bibliai növényeket bemutató kertjét is - sorolta.



A szegedi új zsinagóga Löw Immánuel rabbi iránymutatásával, Baumhorn Lipót tervei alapján 1903-ban készült el. A monumentális, 48,5 méter magas mór-szecessziós stílusú épület Európa negyedik, Magyarország második legnagyobb zsinagógája. Az épület üvegkupolája és a zsidó ünnepeket bemutató ólomüveg ablakok Roth Miksa alkotásai.

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke beszél a fejújított szegedi zsinagóga ünnepélyes átadásán 2017. szeptember 3-án. A 114 éves épület külső rekonstrukciójához szükséges 950 millió forintot a kormány biztosította. MTI Fotó: Rosta Tibor

