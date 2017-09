Pécsi orvos kapta az Európai polgári díjat

2017. szeptember 3. 21:31

Európai polgári díjban részesült Szilárd István, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (PTE-ÁOK) migrációs egészségügyi programjait vezető címzetes egyetemi tanár. Az Európai Unió elismerésért vasárnap adták át a baranyai megyeszékhelyen.

A belgyógyász és társadalom-orvostani szakorvos a díjjal járó emlékplakettet Pelczné Gáll Ildikótól, az Európai Parlament (EP) alelnökétől vette át a pécsi orvos- és gyógyszerészeti kar közös tanévnyitó ünnepségén.



Pelczné Gáll Ildikó méltatása szerint az elismerést a "legilletékesebb személy" kapta: Szilárd István töretlen lelkesedéssel és hittel végzett munkájából nemcsak Pécs és Magyarország, hanem az Európai Unió, illetve a világ is profitál - fogalmazott a fideszes politikus.



Miseta Attila, az orvoskar dékánja Szilárd István szakmai életútját ismertetve kiemelte: a menekültek egészségügyi ellátási igényével először 1991-ben, a délszláv háború idején szembesült.



A boszniai háborút lezáró daytoni békemegállapodást követően vezette a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) boszniai segélyprogramját. Majd a koszovói válság kezdetekor részt vett az ottani IOM-programok megszervezésében - részletezte a dékán.



Miseta Attila kitért arra is: az IOM európai központja a migrációs egészségügyi részleg megalapításával és vezetésével bízta meg. 2005-től a roma közösségek egészségügyi kérdéseivel foglalkozott; 2007-től a pécsi orvoskaron megszervezte, majd vezette a kar migrációs egészségügyi programjait - közölte.



Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere Szilárd Istvánnak a délszláv háború Magyarországra került sérültjeinek ellátásában végzett szerepét méltatta, kiemelve, hogy személye "az európai polgár minden attribútumával rendelkezik".



Szilárd István a díjat munkatársainak is megköszönve hangsúlyozta: a pécsi orvoskar korábbi dékánja, Németh Péter professzor már a 2000-es évek elején "látta", hogy egy olyan migrációs hullám várható, amelyre az egészségügynek az oktatásban és kutatásban is fel kell készülnie.



Szakterületére térve a többi között a vakcináció miatt "elfelejtett betegségek" felismerésének és az orvosi gondolkodás ez irányba történő fordításának fontosságát hangsúlyozta.



A 2008-ban alapított Európai polgári díj - a nem uniós polgároknak és szervezeteknek odaítélhető Szaharov-díj mellett - az EU másik jelentős kitüntetése. Azzal olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeket és civil szervezeteket díjaz az EP, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, illetve európai szinten is értékelhető komoly teljesítményt nyújtottak működési területükön, vagy az Európai Unió (EU) értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki.



A díjra EP-képviselők jelölhetnek magánszemélyeket és szervezeteket. A jelöléseket ugyancsak képviselőkből álló nemzeti zsűrik rangsorolják, majd az EP elnöke vezetésével ülésező brüsszeli zsűri, a Kancellária dönt a díjazottakról.

Az Európai Polgári Díjjal elismert Szilárd István címzetes egyetemi tanár, tudományos főtanácsadó, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Migrációs Egészségügyi Programjai vezetője beszél a díjátadón a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának és Gyógyszerész Karának tanévnyitóján Pécsen 2017. szeptember 3-án. MTI Fotó: Sóki Tamás



MTI