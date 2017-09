Szilágyi: magyarságtudatot adó versenyképes oktatás

2017. szeptember 3. 22:06

Ahhoz, hogy a magyar közösségek továbbra is megmaradjanak, megújuljanak, ma is olyan magyar oktatást kell biztosítanunk az anyaországban és a külhonban egyaránt, amely felveszi a versenyt a szomszédos államok iskoláinak színvonalával, és a diákoknak szilárd magyarságtudatot ad - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a kárpátaljai református líceumok vasárnap Mezővároban tartott tanévnyitó istentiszteletén.

Szilágyi Péter a Beregszászhoz közeli település református templomában tartott ünnepségen hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar közösségeknek igen súlyos viharokat kellett kiállniuk. Az, hogy még mindig egyben van a kárpátaljai magyarság "hajója", annak köszönhető, hogy az itt élő magyarok "megragadták az evezőlapátokat, a nagy ellenszélben még erősebben kezdtek evezni" - tette hozzá. A helyettes államtitkár kifejezte "az anyaország köszönetét a Kárpátaljai Református Egyháznak (KRE), hogy biztos támasza és megtartója tudott és tud lenni a kárpátaljai magyarságnak".



Szilágyi Péter emlékeztetett a református kollégiumoknak a magyarság szellemi életében, megmaradásában betöltött több évszázados történelmi szerepére. Hangsúlyozta: ahhoz, hogy a magyar közösségek továbbra is megmaradjanak, "ma is olyan magyar oktatást kell biztosítanunk az anyaországban és a külhonban egyaránt, amely felveszi a versenyt a szomszédos államok iskoláinak színvonalával, a diákoknak szilárd magyarságtudatot ad. A protestáns szellemű oktatás éppen ezért ma is az egyik legfontosabb biztosítéka a Kárpát-medencei magyarság megmaradásának".



A politikus elmondta, a magyar kormány az elmúlt években számos lépést tett azért, hogy Kárpátalján is megerősítse a magyar jövő bástyáit jelentő református oktatási központokat. A nemzeti intézményeket támogató program keretében évek óta biztosítják Kárpátalján a nagyberegi, nagydobronyi és péterfalvai líceumok működését, s az idei évtől pedig a Técsői Református Líceum is bekerült ebbe a programba.



A helyettes államtitkár bejelentette: a magyar kormány az idén nyújtott 169 millió forintos éves működési támogatás mellett további 90 millió forinttal járul hozzá a református líceumok működéséhez. Biztatónak nevezte, hogy 2016 végén megítélt támogatások eredményei már az idei tanévben is megmutatkoznak: Nagydobronyban és Péterfalván is befejeződött a fejlesztések első üteme. A magyar kormány a KRE intézményeinek fejlesztésére és felújítására további 170 millió forintot irányoz elő, ami a líceumoknak nyújtott támogatásokkal együtt több mint negyedmilliárd forintot tesz ki.



Szilágyi Péter kijelentette: fontosnak tartják, hogy a gyermekek már kicsi koruktól anyanyelvi és keresztényi nevelésben részesüljenek, ezért a tavaly indult óvodafejlesztési program kapcsán is kiemelt partnerként számítanak a Kárpátaljai Református Egyházra. A program keretében Kárpátalja-szerte több mint 100 óvoda újul meg, és több újat is építenek.



Igehirdetésében Héder János, a KRE főjegyzője azt mondta: "még nem volt olyan, hogy simán nyithattuk volna meg a tanévet, mert mindig el akartak venni valamit tőlünk. Most a nyelvünket akarják elvenni".



Tóth László, a KRE oktatási tanácsának elnöke, a Nagyberegi Református Líceum lelkész igazgatója hangsúlyozta, nő az érdeklődés a református líceumok iránt, a négy kárpátaljai református líceum a múlt évinél nagyobb létszámmal, több 500 diákkal kezdi meg az idei tanévet. A református líceumok oktatási színvonaláról szólva kiemelte: az elmúlt tanévben végzett diákok több mint 90 százaléka ukrajnai és anyaországi felsőoktatási intézményekben tanul tovább.

MTI