Új iskolaépületet és sportcsarnokot adtak át Dunakeszin

2017. szeptember 4. 11:46

Új iskolaépületet és sportcsarnokot adtak át hétfőn Dunakeszin, a beruházás 4,6 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg.

Tuzson Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Dunakeszi Szent István Általános Iskola új épületének tanévnyitóval egybekötött átadási ünnepségén elmondta: ez az ország egyik legtöbb gyermeket számláló tankerülete, ezért is fontos, hogy új, korszerű épületet adhatnak most át. Hozzátette, hogy az iskola épülete új, de maga az intézmény már 120 éves.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a kormány elindított egy 80 milliárdos programot, amelyből 500 iskola újulhat majd meg.



Tuzson Bence elmondta, hogy ebben az évben öt új iskolát adnak át, ezek egyike a dunakeszi iskola épülete. Kitért arra, hogy a közeljövőben egy új tanuszoda is épül a Pest megyei városban, valamint megkezdődött a 2-es és 2A út összekötő útjának építése, és egy körgyűrű fog megvalósulni.



Beszélt a vasúti közlekedés további fejlesztéséről is, amelynek nyomán Budapest és Dunakeszi között emeletes motorvonatok fognak közlekedni.



Az államtitkár kiemelte, hogy 2010-hez képest már 552 milliárd forinttal több jut évente az oktatásra és ebben az évben 3,5 százalékkal nő a pedagógusok bére. Hozzátette, hogy az Európai Unióban egyedülálló módon nálunk négyszázezer gyermek étkezik ingyen az oktatásban és a kilencedik évfolyamig ingyen juthatnak tankönyvekhez a gyerekek.



Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP), a város polgármestere elmondta, hogy számára az összefogás szimbóluma a sportcsarnok és az iskolaépület megépítése.



A 24 tantermes dunakeszi általános iskolában 680 tanuló kezdte meg tanulmányait a 2017/2018-as tanévben, az új épületet és a tornatermet 4,6 milliárd forintos állami támogatásból hozták létre.



Az iskolaépület alapterülete 8510 négyzetméter, míg a sportcsarnok több mint ezer négyzetméteres, mintegy ötszáz néző befogadására alkalmas. Az épületet a legkorszerűbb energetikai rendszerekkel szerelték fel.

MTI