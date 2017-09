Volt minisztert vettek őrizetbe Izraelben

2017. szeptember 4. 12:18

Volt izraeli minisztert és Benjámin Netanjahu miniszterelnök volt kabinetfőnökét is őrizetbe vették és kihallgatják a korrupciógyanús tengeralattjáró-beszerzések ügyében - jelentette az izraeli média hétfőn.

Hétfőn egy meg nem nevezett volt minisztert is őrizetbe vett az izraeli rendőrség 443-as, fehérgalléros bűnözéssel foglalkozó egysége, mert gyanúba került abban a több milliárd sékeles, korrupciógyanús katonai beszerzés ügyébe, melyet a helyi sajtó csak tengeralattjáró-ügyként emleget.



Előzőleg, vasárnap öt gyanúsítottat vettek őrizetbe; katonatiszteket és vezető tisztviselőket, majd megkezdték eskü alatti kihallgatásukat, és átkutatták irodáikat, és otthonaikat. Az érintettek között volt David Saran, a miniszterelnök 2014 és 2016 közötti kabinetfőnöke, akit vesztegetéssel, csalással, hivatali hatalommal való visszaéléssel, és felbujtással vádolnak.



Kihallgatták Nati Mor stratégiai tanácsadót, Atalia Rosenbaumot, a nemzetbiztonsági tanács 2009 és 2010 közötti elnökhelyettesét, Eliezer Marom nyugalmazott tábornokot, a haditengerészet volt parancsnokát, a haditengerészet elitkommandójának volt parancsnokát, és Avriel Bar Joszefet is, aki szintén éveken át volt a nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettese.



A letartóztatások előzménye, hogy Miki Ganor, a ThyssenKryupp nevű német hajógyártó óriásvállalat izraeli képviselője vádalkut kötött a hatóságokkal, és már hetek óta rendőri védelem alatt ismerteti a korrupt közbeszerzési ügy részleteit. Az általa feltárt adatok a 10-es tévécsatorna beszámolója szerint megegyeznek a más forrásokból származó vallomásokkal és dokumentumokkal.



A vádak szerint Ganor az újabb és újabb, nagy értékű haditengerészeti beszerzések érdekében Avriel Bar Joszeffel, a nemzetbiztonsági tanács házi őrizetben lévő volt elnökhelyettesével közösen katonai és politikai döntéshozókat vesztegetett meg, hogy a hadsereg tiltakozása ellenére újabb három tengeralattjárót, valamint a tengeri földgázmezők védelmében négy hadihajót vásároljanak az általuk képviselt cégtől.



Ganor jutaléka 45 millió dollárra (mintegy 13 milliárd forint) rúgott, de ennek ötöde, 9 millió dollár (mintegy 2,5 milliárd forint) ügyvédjének, Dávid Simrónnak járt, aki egyben Benjámin Netanjahu miniszterelnök unokatestvére, bizalmasa és ügyvédje.



A rendőrségre már több alkalommal beidézett, és kihallgatott Simrón tagadja, hogy ügyvédi díjazásán túl további pénzeket kapott volna munkájáért. A rendőrség ebben az ügyben mindeddig nem gyanúsította meg és nem hallgatta ki Netanjahut, aki azt állítja, hogy nem tudott unokatestvére megbízatásáról a tengeralattjárókkal kapcsolatban.



A katonai rádióban nyilatkozó rendőri szakértő szerint a miniszterelnök kihallgatása mégis előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik ebben a korrupciós nyomozásban is. Benjámin Netanjahu ellen nyomozás folyik két másik ügyben, mert gyanúsan nagy értékű ajándékokat kapott, és a hatóságok azt gyanítják, hogy törvényellenesen befolyásolta a médiát.

MTI