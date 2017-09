3-as metró - aláírták a vállalkozói szerződéseket

2017. szeptember 4. 12:30

Aláírták a 3-as metróvonal északi - Újpest-Központ és a Dózsa György út közötti - szakaszának megállóira és az alagút felújítására vonatkozó vállalkozói szerződéseket hétfőn Budapesten a BKV és a Strabag Építőipari Zrt., valamint a Swietlesky Vasúttechnika Kft. képviselői.

Tarlós István főpolgármester közölte: az állomások felújítására vonatkozó szerződés értéke nettó 24,1 milliárd forint, az alagúti munkákra vonatkozó értéke 47,8 milliárd forint. Az állomások esetében a műszaki átadás-átvétel megkezdésének határideje 2018. október 31., az alagút esetében 2020. július 24.



Az állomások felújítására vonatkozó, a Strabag Építőipari Zrt.-vel megkötött szerződés szerint az állomások műszaki átadás-átvételének lezárása, a forgalomba helyezés határideje 2018. november 30., a végső átadás-átvételé pedig 2018. december 30.



Az alagúti, vágányépítési munkákra, a biztosítóberendezés felújítására, a vasúti távközlési, központi diszpécserrendszerek korszerűsítésére vonatkozó, a Swietlesky Vasúttechnika Kft.-vel megkötött szerződés szerint a valamennyi munkára vonatkozó végső átadás-átvátel határideje 2020. augusztus 24.



A szerződéseket Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgató, a Strabag Építőipari Zrt. részéről Márkus György és Fövényi Gábor igazgatósági tagok, a Swietlesky Vasúttechnika Kft. részéről Völgyesi Zsolt Károly ügyvezető és Horváth Róbert műszaki igazgató írta alá.



A főpolgármester kijelentette: "a 25 éve aktuális felújítást elkezdjük".



Közölte, a most aláírt szerződésekkel érintett munkák összetettek, azoknak vannak felszíni fázisai is, a kivitelezési munkák napokon belül megkezdődnek. A főváros önerőből biztosítja a metrópótláshoz szükséges buszokat az északi szakasz munkálataihoz - tette hozzá Tarlós István.



A sajtóban az elmúlt egy-két hétben megjelent egyes írásokra reagálva "kétségbeesett ostobaságnak" nevezte, hogy megkezdendő munkáknak ne lenne meg a fedezete. Rámutatott, hogy hatályos a kormánnyal kötött 137,5 milliárd forintos támogatási szerződés.



Az állomások akadálymentesítéséről szólva Tarlós István elmondta: annak örülnének a legjobban, ha minden állomás a legmagasabb szintű akadálymentesítést tudnának megvalósítani, de annyit csinálnak meg, amennyi forrásuk van erre. A főpolgármester azt mondta: a kérdés úgy merül fel, ha most a legmodernebb, legteljesebb körű akadálymentesítést nem tudják biztosítani, akkor "jelentkezzen az, aki azt mondja, hogy akkor maradjon el a 3-as metró felújítása".



Tarlós István az ígérte: a lehetőségük, a mozgásterük végső határáig elmennek az akadálymentesítésben. Ugyanakkor ha nem lesz teljes körű az akadálymentesítés, akkor sem tudunk lemondani a 3-as metró felújításáról - fűzte hozzá.



A főpolgármester közölte, hogy az északi szakaszon lifteket építenek az Újpest-Központ, az Újpest-Városkapu, a Gyöngyösi utca és Forgách utca állomásokon. Az Árpád-híd állomásnál már van lift, egyedül a Dózsa György úti állomáson nem lesznek liftek, de a meglévő lépcsők mellé mozgólépcsőket építenek.

Tarlós István főpolgármester érkezik a 3-as metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására a Főpolgármesteri Hivatalban 2017. szeptember 4-én. Balra az aláírók, Völgyesi Zsolt Károly, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetője (b) és Horváth Róbert, a kft. műszaki igazgató (b2), valamint Márkus György (b3) és Fövényi Gábor (b4), a Starabag Építőipari Zrt. igazgatóságának tagjai. MTI Fotó: Kovács Tamás

Bolla Tibor a szerződéskötéseket követően újságírói kérdésekre válaszolva elmondta: a kivitelezési munkák a napokban elkezdődnek, a metró lezárása október végén várható; ez attól függ, hogyan haladnak a munkák, és miként egyeztetnek a vállalkozóval.



Közölte, a középső és a déli szakasz állomásainak felújítására vonatkozó tendereket hamarosan újra kiírják. A BKV meg tudja oldani a metrópótlást, ehhez megvan a szükséges számú busz és járművezető. Továbbá még terveznek további buszokat beszerezni, és "toboroznak" járművezetőket - jegyezte meg Bolla Tibor.



Ismertette azt is, hogy a buszpótlási útvonalak kiépítése az északi szakaszon befejeződött, az aktuális információkról tájékoztatni fogják az utazóközönséget.



Bolla Tibor kijelentette, nem lesz szükség a metrópótlás miatt valamely más vonal ritkítására.



Elmondta, az állomások teljesen megújulnak, kicserélik a világítást is a mostani kor igényeinek megfelelően.



A metróvezetőknek a felújítás idejére is munkát fognak biztosítani a BKV-n belül, nem lesznek elbocsátások - jelezte Bolla Tibor.



MTI