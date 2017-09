OVF: árhullám alakult ki a Dunán

2017. szeptember 4. 13:11

Az elmúlt időszak esőzései nyomán árhullám alakult ki a Dunán - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfőn az MTI-vel.

A Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin az elmúlt nagyjából egyhetes időszakban területi átlagban is jelentős mennyiségű, 75-125 milliméter csapadék hullott. Ezek hatására jelentős vízszintemelkedés indult meg a Dunán és az alsó ausztriai Duna szakaszokon a vártnál is magasabb árhullám alakult ki.



Vasárnap már sehol nem volt és a következő hat napban sehol nem is várható területi átlagban jelentős csapadékmennyiség. A Dunán érkező kisebb árhullám az alsó-ausztriai szakaszon, Kienstocknál az előre jelzetthez képest némiképp magasabb vízhozammal tetőzött hétfőn kora hajnalban.



Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság hétfő reggel arról tájékoztatott, hogy a szlovák vízügyi szervek emelik az Öreg-Dunába eresztett vízmennyiséget. Ennek megfelelően az öreg Duna vízállása Dunaremeténél az elmúlt 24 órában több mint 3 métert emelkedett. Dunaremeténél a harmadfokú készültségi szintet (620 centimétert) megközelítő vagy azt meghaladó vízállás is kialakulhat. Nagybajcsnál hétfő reggel (a legalacsonyabb) elsőfokú készültséget rendelték el, a tetőzés azon a szakaszon kedd hajnalban várható.



Az árhullám hatására a szigetközi ártér jelentős része víz alá kerül, egyes területeken gyors és veszélyes áramlások alakulnak ki. Emiatt a vízitúrázás, valamint egyéb, a hullámtérben végzett idegenforgalmi és gazdálkodási tevékenység semmiképpen nem javasolt. Az árhullám tetőzése Budapestnél - a korábbiakban jelzettekkel összhangban - az elsőfokú készültségi szinttől is jelentősen elmaradó vízszinttel a hét közepén várható.

MTI