Felgyújtottak egy mozit Jekatyerinburgban

2017. szeptember 4. 14:37

Felgyújtotta a jekatyerinburgi Koszmosz filmszínházat hétfő hajnalban egy férfi, a bűncselekményt sajtójelentések összefüggésbe hozzák az utolsó orosz cár ifjúkori szerelmi románcáról készült filmmel.

A tettes a dél-urali városban egy gázpalackokkal és benzines tartályokkal megrakott kisbusszal hajtott bele a moziépületbe, de ezzel nem sikerült robbanást vagy tüzet okoznia, ezért kiszállt és egy gyújtópalackot dobott a gépkocsira. Az incidensben csak a gyanúsított sérült meg. A filmszínház épületében senki sem tartózkodott, a lángokat fél óra alatt eloltották.



Az elkövetéssel gyanúsított 39 éves Gyenyisz Murasov pszichiátriai kezelés alatt áll. A Znak.ru hírportál "a nyomozáshoz közel álló forrásra" hivatkozva azt írta, hogy a férfi Alekszej Ucsityel filmrendező Matyilda című alkotása elleni tiltakozásul követte el tettét.



Ucsityel filmje azt a szerelmi viszonyt mutatja be, amelyet II. Miklós még trónörökösként folytatott egy lengyel származású orosz balerinával, Matyilda Kseszinyszkajával (Matylda Krzesinskával). Az Oroszországban heves társadalmi vitát kirobbantó alkotást a tervek szerint október 26-án fogják bemutatni.



A Keresztény Állam - Szent Oroszország elnevezésű szervezet az év elején levelében országszerte gyújtogatással fenyegette meg a mozik igazgatóit arra az esetre, ha a film műsorra tűzése mellett döntenének. Múlt héten Ucsityel szentpétervári stúdiójára Molotov-koktélt dobtak. Az eset után a rendező felszólította az orosz belügyminisztériumot és a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB), hogy védelmezzék meg a filmszínházakat.



Murasov sajtóértesülések szerint kapcsolatban áll egy urali keresztény szektával. A férfi a közösségi médiában egyebek között az elektronikus dokumentumok és az egynemű házasságok "sátáni természetéről" értekezett.



A jekatyerinburgi támadás ügyében gyújtogatás címén indult eljárás, a bűncselekmény indítékáról hivatalos tájékoztatás nem hangzott el. A történteket Jevgenyij Rojzman, Jekatyerinburg ellenzéki polgármestere terrorcselekménynek minősítette, csakúgy mint Alekszej Navalnij Kreml-ellenes politikus.



A látványosnak ígérkező Matyildát, amelyről a nagyközönségnek eddig csak a némi meztelenséggel fűszerezett előzetes alapján lehet sejtése, hónapokkal ezelőtt Natalja Poklonszkaja volt krími ügyész, orosz alsóházi képviselő támadta meg elsőként, azt állítva, hogy az sérti a keresztény hívők érzéseit. Poklonszkaja megpróbálta elérni az alkotás betiltását.



Egyes hívők és keményvonalas nacionalista csoportok látatlanul is oroszellenesnek és szentségtörőnek bélyegezték az alkotást. (A bolsevikok által 1918-ban Jekatyerinburgban meggyilkolt uralkodót az orosz ortodox egyház szentté avatta, az ugyancsak a vörös terror áldozatává vált családjával együtt.)



A bírálók egyebek között azt is kifogásolták, hogy az év kasszasikereként beharangozott filmben a cárt a német Lars Eidinger, a balett-táncosnőt pedig a lengyel Michalina Olszanska alakítja.



Mintegy félszáz orosz filmalkotó februárban nyílt levélben tiltakozott a cenzúra ellen, hangsúlyozva, hogy világi, demokratikus államban kívánnak élni.



Vlagyimir Putyin elnök, amikor július közepén élő adásban válaszolt az állampolgárok és a stúdióba meghívott ismert személyiségek kérdéseire, kijelentette, hogy a Matyildát "senki sem akarja betiltani". Elmondta, hogy személyesen ismeri és tiszteli Ucsityelt, akit hazafias érzelmű embernek tart. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem kíván beavatkozni a rendező és a képviselő vitájába, akinek az elnök szerint "szintén joga van saját véleményhez".



A jekatyerinburgi Koszmosz filmszínházban egyébként egy filmfesztiválnak kellett volna elkezdődnie, de a Matyilda nem szerepelt a bemutatandó művek között.

MTI