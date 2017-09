Beethoven életét bemutató múzeum nyílik Bécsben

2017. szeptember 4. 15:11

Beethoven életét bemutató múzeum nyílik Bécs Döbling negyedében, a zeneszerző egyik hajdani lakásában.

Lisa Noggler-Gürtler, a kiállítás kurátora a Die Presse című osztrák lapnak elmondta: Beethoven életének kétharmadát Bécsben töltötte, többek között az átalakításra váró döblingi ingatlanban is lakott egykor, amely korábban pékműhely volt.



Feltehetően a döblingi házban született a Fidelio néhány alapeleme, valamint a Vihar néven híressé vált D-moll szonáta.



Beethoven itt írta 1802-ben a testvéreinek szánt heiligenstadti végrendeletet, mivel kétségbeesett elhatalmasodó süketsége miatt. A házat 1967-ben Bécs városa megvásárolta és a zeneszerző előtt tisztelegve emlékhelyet rendeztek be.



Az új múzeumban a kiállítótermek mellett koncertterem is lesz, az átalakítás költsége nagyjából 750 ezer eurót (több mint 230 millió forint) tesz ki.



A döblingi kerület Heiligenstadt városrészében abban az időben is számos szőlészet volt, a mai Heiligenstädter park területén fürdő is működött, melynek gyógyvize miatt sok előkelő bécsi vendég és gyógyulni vágyó kereste fel a városrészt, köztük a halláskárosodásra gyógyírt kereső Beethoven is. Írásos utalások maradtak fent arról, hogy a zeneszerző - orvosa tanácsára - sokat kirándult a környéken.



Beethoven egykori bécsi lakását jelenleg a Wien Museum bérli. Az intézet igazgatója, Matti Bunzl tájékoztatása szerint "valódi Beethoven-múzeumot" rendeznek majd be, kiemelten foglalkoznak a zeneszerző halláskárosodásával, a polgári és a nemesi élet közötti vívódásaival, dührohamaival, felvilágosult gondolkodásának jegyeivel, valamint a korabeli társadalmi rétegek közötti kapcsolatokkal. Kitérnek arra is, hogy a zeneszerző műveit miképpen használták fel politikai célokra.

MTI