Újszínház - Négy bemutató az új évadban

2017. szeptember 4. 17:00

A Beatrice zenekarról szóló musicalt, Kulcsár Lajos Zserbótangó című tragikomédiáját, Herczeg Ferenc Bizánc című színművét, valamint Esztergályos Cecília önálló estjét mutatja be az Újszínház a 2017/2018-as évadban.

Dörner György, az Újszínház igazgatója a szeptember 1-jei évadnyitó társulati ülésen számolt be a változásokról - tájékoztatta a teátrum hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a Zserbótangó őszre tervezett premierje néhány hónapot csúszik Tordai Teri operációja miatt. A színésznőt a nyáron kellett megműteni, és orvosa az új darab próbafolyamatával járó fizikai megterhelést egyelőre nem javasolja. Meglévő szerepeiben azonban továbbra is estéről estére színpadra áll Tordai Teri.



A Zserbótangóban két színésznőnek (Esztergályos Cecília és Tordai Teri) nem jut hely a színészotthonban, ezért közös albérletbe kényszerülnek egy főbérlővel (Bordán Irén); a tragikomédiát Dörner György állítja színpadra.



Mint a színház közölte, a közönség a bemutató csúszásával sem marad új élmények nélkül: az ősz folyamán Esztergályos Cecília zenei betétekkel gazdagított önálló estjét tűzik műsorra.



Falussy Lilla Ricse, Ricse, Beatrice című musicaljét Bozsogi János viszi színpadra. A legendás zenekar történetéről szóló darabban a Beatrice tagjait az Újszínház művészei alakítják, de Nagy Feró és zenésztársai is szerepelnek majd az előadásban.



Herczeg Ferenc Bizánc című drámáját Nagy Viktor rendezésében mutatja be az Újszínház, az évad második felében.



A színház tájékoztatása szerint Nemes Wanda színművész szülési szabadsága után ebben az évadban újra visszatér a színpadra.



A nyári szünet alatt az épület több részét átépítették, és bár a munkálatok még nem teljesen fejeződtek be, a művészek már a felújított öltözőikben kezdhetik meg a felkészülést - áll a teátrum közleményében.

MTI