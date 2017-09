Hidat avatott Skóciában az angol királynő

2017. szeptember 4. 18:34

A brit uralkodó nyitotta meg hétfőn Skóciában a világ leghosszabb ferdekábeles szerkezetű közúti hídját, amely egyben Nagy-Britannia legmagasabb ilyen jellegű építménye.

A Queensferry Crossing nevű híd jellegzetessége, hogy a három pilonból kiinduló tartókábelek ferdén lefutva közvetlenül a hídtesthez csatlakoznak, vagyis nem hosszirányban futó főkábelekről ágaznak le függőlegesen.



A híd a skót főváros, Edinburgh tágabb környezetét köti össze Skócia északi vidékeivel a Firth of Forth, vagyis a Forth folyó széles deltatorkolata felett átívelve.



A Queensferry Crossing 2,7 kilométer hosszú, és a hídtest legmagasabb pontja dagály idején is 210 méter magasságban húzódik a vízfelszín felett. Ez azt jelenti, hogy a híd alatt 48 kétszintes londoni városi busz férne el egymásra rakva.



A hídon, amelynek építése 2011-ben kezdődött, a munka legintenzívebb szakaszában tízezernél is többen dolgoztak, és a 13 millió munkaóra alatt 35 ezer tonna acélt és 150 ezer tonna betont építettek be a királynő által a hétfői megnyitó ünnepségen "lélegzetelállítónak" nevezett szerkezetbe. A beruházás 1,35 milliárd fontba (450 milliárd forintba) került.



A 91 esztendős II. Erzsébet királynőt a megnyitóra elkísérte 96 éves férje, Fülöp edinburghi herceg is, jóllehet ő hivatalosan már a múlt hónapban visszavonult a közszereplésektől.





A Queensferry Crossing a harmadik híd a Firth of Forth felett. Az előzőt 53 évvel ezelőtt szintén II. Erzsébet királynő nyitotta meg, az első pedig még a XIX. században épült.



Az új hídon a tervek szerint évente 24 millió jármű haladhat át. Az autókat és főleg a magas építésű kamionokat és buszokat szélterelő elemek védik a Firth of Forth nagy erejű, váratlanul támadó hírhedt széllökéseitől.



A hidat hivatalosan 120 évi élettartamra tervezték, de szakértők szerint ennél jóval hosszabb ideig is fennmaradhat.



A Queensferry Crossing felett a hétfői megnyitó ceremónia fénypontjaként a brit királyi légierő (RAF) Red Arrows nevű híres műrepülő századának egy egysége is átrepült, alant pedig flottafelvonulást tartottak.

Fotó: The Telegraph

MTI