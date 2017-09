Soros György az amerikai belpolitikát is befolyásolja

2017. szeptember 4. 21:56

A Nézőpont Intézet elemzője szerint Soros György üzletember személye és tevékenysége az Egyesült Államokban is politikai vitákat eredményez.

Deák Dániel az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy egy amerikai oldalon mintegy 130 ezren csatlakoztak egy petícióhoz, amelyben az Amerikai Egyesült Államok elleni lázadással vádolják Soros Györgyöt.



Az elemző szerint ebből is látszik, hogy az üzletember személye és tevékenysége az Egyesült Államokban is vitákat vált ki, és felmerült, hogy a charlottesville-i eseményekkel kapcsolatban az ő szervezetei vannak az erőszakos tiltakozások mögött.



A szakértő elmondta, hogy a Fehér Háznak elvileg válaszolnia kell ezekre a petíciókra, de Donald Trump ezt eddig egyetlen beadvány esetében sem tette meg, bár Barack Obama korábbi elnök is volt, hogy figyelmen kívül hagyott kezdeményezéseket.



Volt azonban, hogy egy az oldalon indult petícióval értek el törvénymódosítást a civilek - tette hozzá.

MTI