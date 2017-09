Észak-Korea - Peking nem enged "káoszt és háborút"

2017. szeptember 4. 22:09

Peking nem engedi meg, hogy "káosz és háború" keletkezzen a Koreai-félszigeten - hangsúlyozta Kína ENSZ-nagykövete hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) rendkívüli ülésén.

Az ülésen Oroszország ENSZ-nagykövete ugyancsak a katonai megoldás ellen foglalt állás.



A kínai diplomata, Liu Csie-ji arra szólította fel Észak-Koreát, hogy azonnal hagyjon fel a "helytelen cselekedetekkel". A nagykövet az összes érdekelt felet felhívta arra, hogy "komolyan fontolja meg" a phenjani ballisztikusrakéta-program, illetve atomprogram, továbbá a térségbeli amerikai és dél-koreai hadgyakorlatok egyidejű felfüggesztését.



A kínai nagykövet leszögezte, hogy az észak-koreai lépések nem csupán "helytelenek", de ellentétesek az észak-koreai érdekekkel is. "Vissza kell térni a problémák párbeszéd útján történő rendezéséhez" - szögezte le Lui Csie-ji.



Oroszország ENSZ-nagykövete szintén az észak-koreai válság diplomáciai rendezésének fontosságát hangoztatta, és felvetette, hogy az ENSZ főtitkárának kellene közvetítést vállalnia.



Vaszilij Nebenzia leszögezte: Észak-Korea nukleáris kísérlete "komolyan veszélybe sodorta" a térség békéjét, de a rendezéshez "hideg fejre" és a feszültség eszkalálódásához vezető cselekedetektől való tartózkodásra van szükség.



Az orosz ENSZ-nagykövet "átfogó rendezést" sürgetett a Korea-félsziget gondjainak megoldása érdekében.



Korábban Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete úgy vélekedett, hogy csakis a legerőteljesebb szankciók állíthatják meg Phenjant.



Észak-Korea nukleáris programja "fejlettebb és veszélyesebb, mint valaha" - szögezte le. Haley kijelentette, hogy Washington nem akar háborút, de "türelme nem végtelen".



Az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésével egy időben Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Mun Dzse In dél-koreai elnökkel. Washingtoni közlés szerint a két politikus egyetértett abban, hogy elérkezett az idő "nagyobb nyomásgyakorlásra" és szankciókra Észak-Korea ellen.



A Fehér Ház nem adott ki közleményt a telefonbeszélgetésről, a dél-koreai elnöki hivatal ugyanakkor Szöulban azt közölte: Donald Trump és Mun Dzse In megállapodott abban, hogy megszüntetik a dél-koreai rakétákra felszerelhető robbanófejekkel kapcsolatos, eddig érvényben volt súlykorlátozást. A korlátozás eddig 500 kilogramm volt.

MTI