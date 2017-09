Storck: a legutóbbi két mérkőzést nézve jó úton járunk

2017. szeptember 4. 22:17

A legutóbbi két világbajnoki selejtezőmérkőzést tekintve jó úton jár a magyar labdarúgó-válogatott - mondta Bernd Storck szövetségi kapitány az M4 Sport Sport7fő című műsorában.

"Nagyon különleges edzői feladat ez számomra, bátran mondhatom, nem is lehet többet edzőként elérni, mint a szövetségi kapitányi poszt. Egy ilyen futballszerető országban ez hatalmas felelősséggel jár, itt az embernek a legjobbját kell nyújtania" - fogalmazott Storck. Hozzátette: a siker egyik záloga a továbbiakban is az, hogy a magyar tradíciót továbbfejlesszék.



Az elmúlt két találkozóról szólva azt mondta, megint jó úton jár a csapata.



A mélypontokat újra felívelés követi, ám ehhez nagyon sokat kell tenni - fűzte hozzá a szövetségi kapitány.



"A lettek ellen normális mértékű izgalom volt a csapatban, tudtuk, hogy nyernünk kell és mi vagyunk az esélyesek. Szerettünk volna a védekező rivális ellen helyzeteket kialakítani és gólt szerezni" - értékelt Bernd Storck.



"Ezt sikerült megvalósítanunk, már az első percekben jó támadásokat vezettünk, hamar előnybe kerültünk, és a támadószellem végig ott volt a játékunkban" - mondta.



Storck elismerte, egy kis szerencse is kellett a 3-1-es sikerhez, mert Gulácsi Péternek bravúrokat kellett bemutatnia a második félidő elején. Megemlítette, hogy bár pontrúgások után születtek a magyar gólok, ezeket a játékukkal kényszerítették ki, "nem a semmiből születtek".



A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy a portugálok elleni mérkőzés más volt, védekezőbb szellemben lépett pályára együttese, amelyben Bese Barnabás eltiltás, Szalai Ádám sérülés miatt nem játszhatott.



"Taktikailag egy kis rafinériát csaltunk a játékunkba, 4-4-2 volt az alapfelállásunk, kicsit kivártunk arra, hogy kontrából vezethessünk támadásokat, ki akartuk használni a két jól fejelő csatárunkat is. Ez nagyjából működött is, ám a 30. percben hátrányba kerültünk, ez alapjaiban megváltoztatta a mérkőzést, tíz emberrel nem lehetett ugyanazt játszani az erős portugál csapat ellen" - utalt Storck Priskin Tamás piros lapjára, amelyet Pepe lekönyökléséért kapott a ferencvárosi csatár. A szakvezető kifejtette, jogos volt a kiállítás, de Priskin mozdulatában nem volt szándékosság.



A szövetségi kapitány szerint nagy érvágás volt 61 percig tíz emberrel játszani egy ilyen nagy erőt képviselő válogatott ellen, de örömmel töltötte el, hogy ennek ellenére megmaradt a csapat tartása.



A magyarok az 1-0-s vereség miatt már nem érhetnek oda a pótselejtezőt érő második helyre sem a csoportban, de a hátralévő két mérkőzésen - október 7-én Svájcban, majd három nappal később hazai pályán Feröer-szigetek ellen - ismét olyan játékot ígér Storck, mint amilyet az elmúlt két találkozón láthattak a szurkolók.



"Svájc ellen is nehéz lesz, a csoportelsővel találkozunk. Dzsudzsák Balázs, Korhut Mihály és Fiola Attila eltiltás miatt nem léphet pályára, ám ugyanazt a bátor játékot várom a csapattól, mint amilyet az Európa-bajnok ellen mutattunk. a feröeriek ellen pedig szeretnénk bebiztosítani a harmadik helyet és megnyerni a mérkőzést" - jelentette ki Storck, aki a szurkolókra kitérve hangsúlyozta, az Európa-bajnoki selejtezőkön és a tavalyi franciaországi kontinensviadalon megdolgoztak a drukkerek bizalmáért.



"A magyar válogatott az egész országot összekovácsolta az Eb-n. Úgy érzem, a szurkolók azonosulni tudnak a csapattal, szívesen jönnek a meccsekre. Ők voltak a 12. ember a pályán, bár a portugálok ellen pontosabb, ha 11.-et mondok" - fejtette ki Storck.



A szakember megemlítette az U21-es válogatott győzelmét az Európa-bajnok németek ellen, amely elmondása szerint azt jelzi, mekkora potenciál van abban a csapatban.

MTI