Ukrán válság - 1700-an részesülnek elnöki amnesztiában

2017. szeptember 4. 22:45

A kelet-ukrajnai, Kijev által terrorellenesnek nevezett művelet (ATO) mintegy 1700 olyan résztvevője részesül amnesztiában, akik kisebb súlyú bűntettet, szabálysértést követtek el - közölte Jurij Lucenko ukrán főügyész hétfőn az ország déli részén fekvő Mikolajiv megyei központban tett látogatásán.

A tisztségviselő kiemelte, hogy az amnesztiában részesülő ukrán önkéntesek és katonák zöme - körülbelül 1100 fő - szolgálatteljesítés közben követett el kisebb súlyú függelemsértést, például engedély nélküli eltávozást vagy gondatlanságot.



Az amnesztiáról szóló rendeletet a hétvégén írta alá Petro Porosenko ukrán elnök egyházi vezetők és az Ukrajna Hőse érdemrenddel kitüntetettek szervezetének kérésére. Ez az első amnesztiarendelet azóta, hogy 2014 tavaszán Kijev elindította a kelet-ukrajnai terrorellenes műveletet a Donyeck és Luhanszk megyékben fegyveres zavargásokat kirobbantó, Moszkva által támogatott szakadárok ellen.



A főügyész kiemelte ugyanakkor, hogy 150 ukrán katona olyan súlyú bűncselekményt követett el, ami miatt nem részesülnek elnöki kegyelemben. Hozzáfűzte, hogy közülük körülbelül 120 fő ellen az eljárás már bírósági szakaszban van.



"Valamennyien hálásak vagyunk Önnek, hogy megteremtette az ukrán fegyveres erőket. Tudjuk, milyen volt az ukrán hadsereg 2013-ban és milyen most, 2017-ben. Egy állam nem létezhet hadsereg nélkül, ahogy egyház nélkül sem - jelentette ki Filaret pátriárka, az ukrán ortodox egyház kijevi patriarkátusának vezetője, megköszönve az államfőnek a rendelet aláírását. Hozzáfűzte, hogy a bűncselekmények elkövetését meg kell büntetni, "miként az Úr is megbünteti a vétkeket, de irgalomra is szükség van".



Az Ukrajna Hőse érdemrenddel kitüntetett Ihor Heraszimenko őrnagy arra mutatott rá, hogy az ukrán hadsereg a Donyec-medencei fegyveres konfliktus kirobbanásakor még nem rendelkezett akkora tapasztalattal, mint most. "Idő kellett ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzünk, ami közben hibák is becsúsztak. Aki stressz alatt dolgozik, nincs biztosítva az ellen, hogy hibázzon" - hangoztatta. Hozzátette: a kisebb súlyú jogszabálysértéseket elkövető katonák büntetésének elengedése a fronton harcolók számára az állam támogatását jelenti, ami önbizalmat ad a katonáknak, hitet abban, hogy az állam nem hagyja őket magukra a problémáikkal.

MTI