Már a filmipart is fenyegeti a kaliforniai erdőtűz

2017. szeptember 4. 23:11

Továbbra is bozóttüzek pusztítanak Los Angeles környékén, már 2800 hektár áll lángokban a La Tuna-nak elnevezett tűz miatt. A kaliforniai kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett. A hétvégén több mint 700 otthonból költöztették ki a lakókat. Az Egyesült Államok több nyugati államában is erdőtüzek pusztítanak. Montanában és Washington államban is rendkívüli állapotot hirdettek. Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonaikat - hangzott el az M1 Híradójában.

A távolból lángoló katlannak tűnnek a los angelesi San Fernando völgy égő domboldalai. Már több mint 2800 hektárt perzseltek fel a lángok Burbank és Glendale városok környékén. Az érintett területeken kötelező kiürítést rendeltek el.

Ez az elmúlt 50 év legnagyobb tűzvésze – mondta el Eric Garcetti, Los Angeles város polgármestere.

A kaliforniai kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett Los Angeles megyében, így a város hozzájuthat az állami és a szövetségi segélyalapokhoz.

Az oltásba több mint 200 tűzoltóautót és 9 helikoptert is bevetnek. Több mint 1000 tűzoltó küzd szinte megállás nélkül a lángokkal, közülük eddig négyen sérültek meg oltás közben. Több épület teljesen leégett, sok házban pedig hatalmas károk keletkeztek. Az egyik tulajdonos kerekesszékes édesapjával az utolsó pillanatban menekült el.

Még nem múlt el a veszély

Elővigyázatosságból több mint 700 otthonból költöztették ki a lakókat, sokuknak közben már megengedték, hogy hazamehessenek. A hatóságok ugyanakkor figyelmezették a helyieket, hogy a veszély nem múlt el.

Sokat segített nekünk egy néhány percig tartó zápor, ám erős szelet is hozott magával. De egyértelműen jó hír, hogy csökkent a levegő hőmérséklete, a páratartalom pedig magasabb lett, ami kedvező számunkra. Jelentős előrelépést tettünk az oltásban és remélhetőleg ez így is marad -mondta a helyi tűzoltóparancsnok.

A filmipart is fenyegeti a veszély

A lángok Los Angeles egyik legfontosabb gazdasági és turisztikai forrását, a filmipart is fenyegeti. Veszélybe kerülhet a Disney és a Warner Brothers stúdió-komplexuma is.

A nyugati partvidék államai között nem Kalifornia az egyetlen, ahol rendkívüli állapotot hirdettek a pusztító tüzek miatt. Így például Washington államban több mint ezer embert költöztettek ki, miután egy bozóttűz megállíthattalanná vált és már több mint 7000 hektárt perzselt fel.

Az oregoni Mount Hood-hegyi Nemzeti Erdő egyes részeit is sűrű füst és lángtenger borítja. Úgy tudni 140 túrázó esett a lángok fogságába, miután azok futótűzként terjedtek a száraz növényzeten. Sérültekről nem érkeztek hírek. A tűzoltók itt is folyamatosan dolgoznak azon, hogy megfékezzék a tüzet. Egyelőre nem tudni mi lobbantotta lángra az aljnövényzetet.

hirado.hu - M1 Híradó