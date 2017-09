Egyharmad sem támogatja a szíriai beavatkozást

2017. szeptember 5. 12:19

Az oroszok csaknem fele (49 százalék) azt szeretné, ha véget érne a szíriai orosz katonai beavatkozás, és 30 százalék alatt van azoknak az aránya, akik a folytatást támogatják - derült ki a Jurij Levada Független Elemzőközpont kedden nyilvánosságra hozott felméréséből.

Az Interfax hírügynökség által ismertetett közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek többségét érdekli, mi történik Szíriában. 56 százalék hallott a legfrissebb fejleményekről, 18 százalék pedig figyelemmel kíséri az eseményeket. A válaszadók 26 százaléka semmit sem tud arról, hogy mi történik



Áprilisban az állami VCIOM kutatóintézet közölte a hasonló témájú kutatása eredményét. Abból az derült ki, hogy az oroszok többsége, 53 százaléka támogatja a szíriai orosz "különleges művelet" folytatását. A folytatással 34 százalék nem értett egyet akkor.



Moszkva 2015-ben avatkozott be a szíriai polgárháborúba Bassár el-Aszad elnök kormányának oldalán, döntését az iszlamista terrorizmus elleni összefogás szükségességével indokolva. Oroszország, miközben a konfliktus menetét megfordító fellépését Törökországgal, Iránnal és a libanoni Hezbollah síita milíciával is koordinálja, Izraellel is egyeztet.



Az elmúlt hónapokban - Ankara és Teherán mellett - Moszkva kulcsszerepet játszott a "feszültségmentesítésre" szolgáló övezetek létrehozásában Szíria területén.

MTI