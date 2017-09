Tbiliszi ismét kérte Szakasvili kiadatását Kijevtől

2017. szeptember 5. 14:00

Tbiliszi hivatalosan ismét azzal a kéréssel fordult Kijevhez, hogy adja ki Miheil Szaakasvili volt georgiai államfőt - hozta nyilvánosságra Szerhij Petuhov európai integrációért felelős ukrán igazságügyiminiszter-helyettes keddi sajtótájékoztatóján.

A tisztségviselő tájékoztatása szerint a Szaakasvili őrizetbe vételére és kiadatására vonatkozó kérést Tbiliszi az ukrán igazságügyi minisztériumnak és a főügyészségnek címezte. A megkeresésben ígéretet tettek arra, hogy a volt államfő "nem lesz kitéve politikai üldöztetésnek".



Petuhov közölte, hogy a tárca megvizsgálja Tbiliszi kérését.



Georgiában 2014 nyarán adtak ki körözést Szaakasvili ellen közpénzek elsikkasztása és hatalommal való visszaélés miatt.



2015. május 30-án Szaakasvili ukrán állampolgárságot kapott, egyúttal lemondott georgiai állampolgárságáról. Ugyanaznap Petro Porosenko ukrán elnök Odessza megye kormányzójává nevezte ki. 2016. november 7-én - miután megromlott viszonya Porosenkóval és az ukrán elnök környezetével - bejelentette lemondását kormányzói tisztéről, és közölte, hogy új ellenzéki politikai mozgalmat hoz létre Ukrajnában.



Idén júliusban a politikust megfosztották ukrán állampolgárságától, így hivatalosan most hontalan, hacsak azóta nem szerzett magának valamilyen újabb állampolgárságot.



Augusztus végén a Facebookon közzétett egy videofelvételt, amelyben azt állította, hogy több európai ország is állampolgárságot ajánlott neki, de nem árulta el, mely államok. Megerősítette viszont, hogy szeptember 10-én vissza kíván térni Ukrajnába. Az ukrán hatóságok előre jelezték, hogy az országba csak vízummal léphet be az ukrán állampolgárságától megfosztott volt kormányzó.



Szaakasvili egyébként gond nélkül utazgatott ukrán útlevelével a nyáron több európai országban.

MTI