MPP a nemzetiségi jogokról

2017. szeptember 5. 16:12

Száz évvel a Gyulafehérvári Nyilatkozat és 28 évvel a rendszerváltást követően sem érvényesülnek a nemzetiségi jogaink, nem érvényesül a felekezetek közötti egyenlőség – erre hívta fel a Román Kormány figyelmét ma politikai nyilatkozat keretében Biró Zsolt parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium helyzete néhány nappal az iskolakezdés előtt is tisztázatlan. Több mint egy éven keresztül csúfot űztek a szülőkből, semmibe vették a diákok érdekeit, kockáztatva jövőjüket. Végveszélybe sodorták az iskolát! Helyi szinten folyamatosan falakba ütköztünk, a városvezetők, a Polgármesteri hivatal illetékes szakosztálya, a megyei Tanfelügyelőség felelőtlen hozzáállása következtében ma Marosvásárhelyen nem csak bizonytalan, de egyre feszültebb a helyzet. Ilyen körülmények között a Kormány és az Oktatási Minisztérium kezében a döntés. A kormányzás felelősségvállalással is jár, a kormányprogramnak érvényt kell szerezni; ez is a miniszterelnök felelőssége – fejtette ki Biró Zsolt

MPP sajtóiroda