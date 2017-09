Férfi kosárlabda Eb - Győzelem a románok ellen

2017. szeptember 5. 22:11

A magyar férfi kosárlabda-válogatott izgalmas mérkőzésen legyőzte kedden a házigazda Romániát az Európa-bajnokság kolozsvári csoportjának negyedik fordulójában, így továbbjutott az isztambuli nyolcaddöntőbe.

Eredmény, C csoport, 4. forduló:

Magyarország-Románia 80-71 (16-15, 22-17, 22-20, 20-19)



A magyar pontszerzők: Vojvoda 26, Hanga 25, Allen 10, Eilingsfeld 5, Perl 4, Keller 4, Karahodzsics 3, Kovács 2, Ferencz 1



A csehek ellen hétfőn 48 év után újra Eb-meccset nyerő magyarok sorsdöntő mérkőzésre készültek a kolozsvári arénában, hiszen egy újabb sikerrel biztosíthatták helyüket a legjobb 16 között.



Ami a két csapat egymás elleni mérlegét illeti, 1935 óta 12-szer csaptak össze, a magyarok 9-3-ra vezettek a párharcban. Legutóbb a 2003-as Eb selejtezőjében találkoztak, akkor mindkét gárda nyert hazai pályán.



A selejtezőcsoportját tavaly százszázalékos mérleggel nyerő magyar válogatott 1999 óta első Eb-jén van jelen, a hazaiak viszont 30 év után szerepelnek újra kontinenstornán.



A keddi nap zárómérkőzése előtt az arénán kívül néhány hazai huligán meggyújtott egy magyar zászlót, de a biztonságiak eloltották, a rendbontókat pedig elvezették. Bő fél órával a kezdés előtt hangzott fel először a csarnokban a "ria, ria, Hungária!", aztán a piros-fehér-zöld szurkolók folyamatosan érkeztek. Nem sokkal később egy távolabbi szektorba megérkeztek a hazai ultrák is mintegy 500 fővel, a biztonságiaktól körülvett magyarok "itthon vagyunk" és "utálunk, sz.. Románia" és "ki nem ugrál, büdös román" rigmusokkal fogadták őket. A himnuszokat aztán mindkét tábor kölcsönösen háttal állva hallgatta végig.



A házigazdák két triplával némileg ráijesztettek Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttesére, majd Allen Rosco zsákolással egyenlített. A hivatalosan 9121 fős közönség nagyobbik része a sorra érkező román kosaraknál ujjongott, 6-12-nél pedig a magyar szakvezető időt kért. A cseheknek hétfőn 31 pontot szóró Hanga Ádám első két triplája mellément, a csapatkapitány a kilencedik percben szerezte első pontját. A vendégek Vojvoda Dávid hármasával érték utol ellenfelüket (14-14), a túloldalon a két magyar nemzetiségű kosaras, Kuti Nándor és Török Roland is eredményes volt a nyitónegyedben.



A folytatásban tíz pontra nőtt az előny, 27-24-nél viszont Ivkovics ismét magához rendelte együttesét. Román részről egyre kevesebb támadás végződött kosárral, ugyanakkor Hanga megszerezte 12. pontját, a nagyszünetben 38-32 volt az állás.



Az első húsz percben fantasztikus hangulat uralkodott a csarnokban, mindkét tábor elszántan, de sportszerűen biztatta kedvenceit az állandó hangorkánban. A félidei statisztika szerint a két gárda hasonló százalékban célzott a mezőnyből (45/41 százalék), a magyarok pedig a gyenge büntetőzést (44/80 százalék) a több lepattanóval (24/15) ellensúlyozták.



Térfélcsere után a Barcelonába szerződött Hanga vette vállaira a válogatottat, így ismét tíz pont lett az előny, még úgy is, hogy a 16 addigi triplakísérletből csupán kettő ért célba. Andrei Mandache hármasával és büntetőjével a 27. percben már csak két pont volt a különbség, És ekkor is a huszadik pontját szerző Hanga volt a "megmentő". Később, amíg a vezér pihent, Vojvoda szórta a kosarakat, így az utolsó negyed 60-52-ről indult.



A románok egyre fáradtabban küzdöttek, öt és fél perc alatt csak hat pontot hoztak össze, ami sorsdöntőnek bizonyult. A hajrában stabilan tartotta előnyét az Ivkovics-legénység, és végül remek büntetőzéssel megszerezte második győzelmét az Eb-n.



A csarnokban a parketten és a széksorok között is nagy magyar ünneplés kezdődött, majd a játékosok felmentek drukkereikhez a lelátóra, hogy megköszönjék nekik a 40 percen át tartó lelkes buzdítást.



A magyarok két sikerükkel már biztosan továbbjutottak a C jelű hatos negyedik helyezettjeként a nyolcaddöntőbe, ahol vasárnap a D csoport győztesével találkoznak Isztambulban.

A győztes magyar csapat örül a férfi kosárlabda Európa-bajnokság C csoportjában játszott Románia - Magyarország mérkőzés végén Kolozsváron 2017. szeptember 5-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



A nemzeti csapat utolsó csoportmeccsét csütörtökön 16.15 órakor vívja a címvédő spanyol együttessel a kolozsvári Polyvalent Csarnokban.

Ivkovics Sztojan a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón meghatottan beszélt az újabb diadalról. "Nem tudok mit mondani, boldog vagyok, és köszönöm mindenkinek. Nekem vannak a legjobb fiaim, nekünk vannak a legjobb szurkolóink. Most pedig elmegyek a feleségemmel vacsorázni" - jelentette ki a kapitány, és hozzátette, a győzelem azon múlt, hogy jobb játékosai vannak, mint a románoknak.



Ami a további terveket illeti, a szakvezető közölte, szeretnének majd közös fotót a spanyol csapattal, és a címvédő ellen főként a tanulás lesz csütörtökön a feladat.



"Isztambulban először is eszünk baklavát, aztán megnézzük, hogy ki lesz az ellenfél" - tette hozzá tréfásan az MTI-nek a szakember.



Míg társai még húsz perccel a lefújás után is a szurkolókkal ünnepeltek a pályán, Allen Rosco a sajtótájékoztatón beszélt boldogan a diadalról. "Elértük a célunkat, továbbjutottunk a 16 közé, nagyszerű volt ma a hangulat mindkét csapat számára. Örülök természetesen, hogy mi jöttünk ki győztesen a meccsből" - jelentette ki az Amerikában tanult erőcsatár, majd kérdésre válaszolva közölte, még nem hallotta a Hungária együttes Isztambul című számát, de bízik benne, hogy a szövetségi kapitány elénekli majd neki.





korábban:

Spanyolország-Horvátország 79-73 (21-20, 17-12, 15-22, 26-19)



Montenegró-Csehország 88-75 (24-17, 25-17, 29-21, 10-20)



Az állás: 1. Spanyolország 8 pont, 2. Horvátország 7., 3. Montenegró 6 (292-298), 4. MAGYARORSZÁG 6 (271-283), 5. Csehország 5, 6. Románia 4

MTI