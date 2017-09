Krynica - Beata Szydlóé Az év embere díj

2017. szeptember 5. 23:55

Beata Szydlo lengyel kormányfőt tüntették ki kedd este a krynicai fórumon a nemzetközi rendezvény legfontosabb elismerésével, Az év embere díjjal.

A díjat Marek Kuchcinski, a lengyel szejm elnöke adta át, kiemelve köszöntőjében a kormányfő bátorságát és következetességét a kormányprogram megvalósításában. Az előző évek díjazottjaira utalva azt mondta: "Václav Havel, Jaroslav Kaczynski és Orbán Viktor tudták, hogy országaiknak változásra van szükségük, tudták, milyen változások kellenek, és volt bátorságuk megvalósítani őket". Orbán Viktor tavaly éppen Beata Szydlo kezéből vette át a kitüntetést.



Az elismerés átvételekor Szydlo úgy értékelte: a díj a munkatársait is illeti, hiszen egész kormánya a választási ígéretek teljesítésére törekszik. "Az egész kabinet sikere, hogy a lengyelek jobban élnek" - mondta a kormányfő. Beszélt Lengyelország kedvező gazdasági fejlődéséről, "forradalminak" és a lengyel gazdaságot serkentőnek nevezte a családtámogatási programot.



Szydlo megköszönte a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) elnökének, Jaroslaw Kaczynskinak, amiért hozzájárult ahhoz, hogy Lengyelország "nemcsak egy gazdaságilag erős állam, hanem egy biztonságos ország is" lett. Egyúttal leszögezte: a két éve kormányzó kabinet "csupán az út elején áll, a legfontosabb az, ami még megvalósítandó".



A díjat a lengyel politikai és gazdasági élet képviselőiből álló, mintegy 38 tagú kuratórium ítéli oda azoknak a személyiségeknek, akik az elmúlt évben a legnagyobb hatással voltak a közép-kelet-európai eseményekre.



Krynicában kedden kezdődött meg a "közép-európai Davosnak" is nevezett háromnapos konferencia, amelyet idén 27. alkalommal tartanak meg, mintegy 60 országból érkező közel 3 ezer politikus, üzletember és szakértő részvételével.

MTI