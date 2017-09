„Brüsszel a Soros-terv végrehajtásán dolgozik”

2017. szeptember 6. 15:29

Az Európai Bíróság megnyitotta az utat az Európai Bizottságnak a Soros-terv végrehajtására - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a kvótaperben a magyar és a szlovák keresetet elutasító európai bírósági ítéletre reagálva.

A Soros-terv lényege, hogy az Európai Uniót nyitva kell tartani a migránsok előtt, évi egymillió bevándorlót kell befogadni – mondta Kósa Lajos, hangsúlyozva: Magyarország ezt élesen ellenzi, mert ez veszélyezteti az európai nemzetek érdekeit, az európaiak biztonságát.

Magyarország ragaszkodik a határok védelméhez – tette hozzá.

A frakcióvezető szerint az Európai Bíróságon politikai döntés született a kvótaperben, ám “a jogi küzdelem egyáltalán nem zárult le, sőt csak most kezdődik”, Magyarország ugyanis nem akar a kötelező betelepítési kvóta alapján egyetlen migránst sem fogadni.

Azt is mondta, hogy még meg sem száradt a tinta a bírósági ítéleten, a Politico brüsszeli hírportál már arról számolt be, hogy az Európai Bizottság a kvóták duplázását tervezi.

Kósa Lajos az ellenzék kvótaügyben tett több korábbi nyilatkozatát is idézte, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy az ellenzék összevissza hazudott a témában. Emlékeztetett például arra, hogy az MSZP-s Kunhalmi Ágnes tavaly kamunak nevezte a kvótareferendum kérdését, mondván, nincs és nem is lehet kötelező kvóta, és hozzá hasonlóan párttársai, Tóth Bertalan frakcióvezető és Ujhelyi István európai parlamenti képviselő is úgy nyilatkozott, kötelező betelepítési kvóta nincs és nem is lesz. Hozzátette, a DK ugyancsak okafogyottnak tartotta a kvótanépszavazást. Azt is mondta továbbá, hogy kvótaügyben Vona Gábor és pártja, a Jobbik átállt a baloldal álláspontjára.

Más témában, arra a felvetésre, hogy egy befolyásos azeri politikus fia cégének MKB-számlájára éppen akkortájt érkezett hétmillió dollár, amikor Magyarország kiadta az azeri baltás gyilkost, a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: "mindenfajta összefüggés hamis", a baltás gyilkosként emlegetett férfi kiadása nemzetközi egyezményen alapult.

A tao-pénzek megismerhetőségével kapcsolatban tervezett módosításról Kósa Lajos kérdésre azt mondta: csak az adat megismerésének módja változik, így a cégek tao-befizetése lesz nyilvános, nem pedig az, hogy egyes sportegyesületek kitől mennyi pénzt kaptak.

mti