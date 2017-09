Brüsszel nem akar a calais-ihoz hasonló "dzsungelt"

2017. szeptember 6. 16:45

Belgium nem akar a franciaországi Calais-ban kialakult "dzsungelnek" is nevezett migránstábort Brüsszelben, ezért meg kell erősíteni az ellenőrzést a fővárosban - jelentette ki Jan Jambon belga belügyminiszter szerdán.

A miniszter a VRT belga televízióban tett nyilatkozatában kijelentette, meg kell akadályozni a migránsok számának folyamatos és vég nélküli növekedését. Ennek megelőzése érdekében a rendőrség rendszeresen, naponta többször végez ellenőrzéseket a főváros különböző pontjain.



Mint elmondta, a hatóságok figyelmét nem kerüli el a főváros északi pályaudvara közelében fekvő Maximilien park sem, ahol nagy számban sátortáboroznak, főként Dél-Szudánból és Eritreából származó olyan migránsok, akik nem nyújtanak be menedékkérelmet Belgiumban azt várva, hogy Nagy-Britanniába távozhassanak. A park ellenőrzését a rendőrség megerősíti - tette hozzá.



A La Libre Belgique belga napilap arról számolt be szerdán, hogy a brüsszeli északi pályaudvar környékén, mintegy száz rendőr bevonásával lefolytatott ellenőrzés során 23 illegálisan Belgiumban tartózkodó migránst állítottak elő a hatóságok. A rendőrség információi szerint ügyükben vizsgálatot indítanak, amelynek eredményeképpen indokolt esetben elzárást is kiszabhatnak az elfogottakra.



Mint közölték, Kris Peeters belga munkaügyi miniszter szerdán arról döntött, hogy felügyelőket küld a brüsszeli Maximilien parkba annak kivizsgálására, hogy értesülések szerint egyes "tisztességtelen munkaadók" nagyon alacsony fizetségért dolgoztatnak illegális migránsokat.



A napilap korábban beszámolt arról is, hogy a parkban több százan sátorozó, gyakran érvényes okmányok nélküli illegális bevándorlókkal mások mellett a menedékkérők befogadásával foglalkozó belga szövetségi ügynökség (Fedasil) munkatársainak is meggyűlt a baja, ugyanis nem egy esetben érte őket szóbeli, közel tettlegességig fajuló erőszak. A hatóságok és a migránsok, valamint azok jogait védő emberi jogi és a humanitárius szervezetek közötti feszültséget növelik az olyan akciók is, mint a rendőrség augusztus végi átfogó ellenőrzése, amelynek keretében összeszedték és megsemmisítették a parkban táborozó azon migránsok hálózsákjait és fekvőhelyeit, akik elmenekültek a helyszínre érkező rendőrök elől.



Theo Francken menekültügyi és migrációs államtitkár korábban kijelentette, a szövetségi kormány kiáll álláspontja mellett és nem biztosít elhelyezést azoknak a migránsoknak, akik nem nyújtanak be menedékjog iránti kérelmet Belgiumban.

