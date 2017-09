Német külügyminiszter: mindenkinek be kell tartani az ítéletet

2017. szeptember 6. 16:45

Németország valamennyi európai partnertől elvárja, hogy betartsa az Európai Bíróság ítéletét a menedékkérők uniós tagállamok közötti elosztását szolgáló mechanizmusról - közölte szerdán Berlinben a német külügyminiszter.

Sigmar Gabriel hangsúlyozta: a bíróság végérvényesen tisztázta, hogy a menedékkérők elosztásának ügyében az "európai szolidaritásról" szóló döntés "nemcsak európai értékeinkkel, hanem az európai joggal is teljes mértékben összhangban van".

A szociáldemokrata (SPD) politikus hozzátette: "mindig is azt mondtam kelet-európai partnereinknek, hogy helyes, ha kétség esetén bíróság előtt tisztázzuk a kérdéseket", most azonban "elvárhatjuk, és el is várjuk, hogy valamennyi európai partner tartsa be az ítéletet, és további késlekedés nélkül hajtsa végre a döntést" a menedékkérők elosztásáról.

Az Európai Unió erejét a jog ereje adja, az uniós partnerek közötti megbízhatóság pedig nehéz döntéseknél is elengedhetetlen. Ez érvényes volt a múltban, most pedig az aktuális kihívások miatt még inkább érvényes - fejtette ki közleményében a német külügyminiszter, aláhúzva, hogy "a szolidaritás nem egyirányú utca".

Sigmar Gabriel sajtónyilatkozatot is tett az ügyben, kiemelte, hogy a jogállamiság része, de a jogbiztonság és az európai igazságszolgáltatás iránti bizalom fenntartása érdekében is fontos, hogy az Európai Bírósághoz forduló országok betartsák a testület ítéletét.

A menedékkérők magyarországi helyzetével kapcsolatban újságírói kérdésre azt mondta, gondoskodni kell az "emberhez méltó" és a menedékkérők jogainak védelmét biztosító elhelyezésről. Ellenkező esetben uniós kötelezettségszegési eljárás fenyeget, amely "viszonylag sok pénzbe kerül".

"Az ugyanis nem lehet, hogy az európai adófizetők pénz bocsátanak rendelkezésre, de nem várhatják el az európai jog érvényesítését" - mondta az SPD-s politikus. Hozzátette: "Európában nem megy, hogy valaki pénzt kap, de megsérti a jogállamiságot".

Az SPD elnök-kancellárjelöltje, Martin Schulz az ítélet kihirdetése után Twitter-oldalán Horst Seehofer bajor kormányfőre, a bajor jobbközép CSU elnökére utalva azt írta: vajon "mikor határolódik el már végre Seehofer a barátjától, Orbántól"?

Az SPD koalíciós társa, a CDU/CSU pártszövetség részéről Thomas de Maiziere belügyminiszter sajtónyilatkozatában kiemelte: a bírósági döntés "jó és fontos jel", azt mutatja, hogy "a menekültek nagy témáját csak európai szolidaritással lehet megoldani", ami a harmadik országokkal folytatott együttműködésre, a külső határok védelmére és a legális úton érkező menekültkontingesek ügyére is vonatkozik.

Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa hozzátette: elvárja, hogy az érintett országok teljes mértékben eleget tegyenek kötelezettségeiknek, elfogadják az ítéletet, befogadják a megfelelő számú, védelemre szoruló menekültet és gondoskodjanak arról, hogy ott is maradjanak.

Az ellenzéki erők sorában a Zöldek részéről a pártot a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás kampányában vezető úgynevezett csúcsjelölti duó egyik tagja, Katrin Göring-Eckardt közleményében kiemelte, hogy a döntés "helyes és fontos", ezután pedig egy hosszú távú megoldást kell kidolgozni.

A CDU/CSU-tól jobbra álló, Bundestagon kívüli Alternatíva Németországnak (AfD) részéről az egyik csúcsjelölt, Alexander Gauland hangsúlyozta, hogy Magyarországnak és Szlovákiának "állhatatosnak kell maradnia, és nem szabad meghajolnia a brüsszeli diktátum előtt".

"Nem lehet, hogy ezeknek a kis országoknak most tömegesen kelljen befogadniuk menekülteket, akiket nem hívtak meg" - írta közleményében Alexander Gauland, hozzátéve: inkább arra van szükség, hogy "Brüsszel átgondolja igazságtalan elosztási politikáját".

A magyar és a szlovák kormány 2015 decemberében fordult külön keresettel az Európai Bírósághoz a 120 ezer menedékkérő áthelyezését célzó, kötelező jellegű mechanizmus ügyében, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, mások mellett Magyarország és Szlovákia ellenkezése dacára fogadtak el néhány hónappal korábban. A keresetet szerdán kihirdetett döntésében elutasította a luxembourgi székhelyű bírói testület.

mti