DACA -Tizenöt tagállam pert indít a Trump-kormány ellen

2017. szeptember 6. 21:36

Pert indít Donald Trump elnök ellen az Egyesült Államok 15 szövetségi állama és a főváros, Washington D.C. a bevándorló fiatalokat kitoloncolástól védő DACA-program megszüntetése miatt. A keresetet New Yorkban nyújtották be szerdán, a döntést elsőként az északnyugati Washington állam főügyésze, Robert Ferguson jelentette be.

A perelő államok között van még Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Delaware, Pennsylvania, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon, Illinois és Hawaii. A perkérelmet az államok közösen nyújtották be. Robert Ferguson főállamügyész szerint várhatóan más szövetségi államok is csatlakoznak majd hozzájuk.



Az előző elnök, Barack Obama által 2005-ben elnöki rendelettel bevezetett DACA-program megszüntetését kedden jelentette be Jeff Sessions igazságügyi miniszter. A program megszüntetése azonban nem jár az érintett mintegy 800 ezer, többségében mexikói és latin-amerikai fiatal azonnali kitoloncolásával. Akinek ugyanis jövő márciusban jár le a munkavállalási engedélye, az idén október 5-ig kérelmet nyújthat be a megújítására. Közben a szövetségi törvényhozásnak hat hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy átfogó törvényi megoldást dolgozzon ki az illegális bevándorló fiatalok helyzetének rendezésére.



Ezeket a fiatalokat illegális bevándorló szüleik kisgyermekként hozták az Egyesült Államokba.



Paul Ryan házelnök szerdán ismét megerősítette, hogy egyetért a DACA visszavonásával, és bejelentette: kompromisszumos megoldásra törekszik a médiában Álmodozókként emlegetett fiatalok további védelme érdekében.



Szerdán délután nyilatkozott két befolyásos szenátor is: John Cornyn texasi és John Thune dél-dakotai republikánus politikus. Mindketten állást foglaltak amellett, hogy a DACA-programot meg kell szüntetni és átfogó bevándorlási törvényt kell kidolgozni. "Az Egyesült Államok befogadó ország, de a törvényes rend országa is" - fogalmazott Trump elnök keddi nyilatkozatát visszhangozva Cornyn, aki szintén a demokrata párti politikusokkal történő egyeztetést ígért.

MTI