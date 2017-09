NB I - Pakson győzött a Videoton

2017. szeptember 6. 22:22

A Videoton 4-1-re győzött Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen, így megerősítette éllovas pozícióját a tabellán.

A székesfehérváriak sikerükkel a mezőnyben egyedüliként továbbra is veretlenek hét fordulót követően, továbbá három pontra nőtt az előnyük a címvédő Budapest Honvéddal szemben, melyet eddig jobb gólkülönbségükkel előztek meg.



A találkozót azért nem tudták az eredeti időpontban megrendezni, mert a legutóbb ezüstérmes Videoton augusztus 17-én még az Európa Liga-selejtezőben volt érdekelt, így két nappal később, szombaton nem léphetett pályára, míg vasárnap a nemzeti ünnep miatt nem lehetett játszani.



OTP Bank Liga, a 6. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Paksi FC-Videoton FC 1-4 (0-2)



Paks, 1000 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Bartha (76.), illetve Lazovic (34.), Suljic (41.), Szabó J. (55., öngól), Nego (59.)

sárga lap: Gévay (63.), Zachán (68.), illetve Hadzic (24.), Suljic (28.), Juhász (29.), Tamás K. (86.)



Paksi FC: Verpecz - Kulcsár D., Zachán, Gévay, Szabó J. - Papp K. - Koltai (Daru, 57.), Bertus, Hajdú Á. (Nikházi, 66.), Bartha - Hahn



Videoton FC: Kovácsik - Fiola (Szolnoki, 83.), Juhász R., Fejes, Tamás K. - Nego, Varga J., Hadzic, Suljic - Henty (Géresi, 79.), Lazovic (Kovács I., 75.)



Az első tíz percben valamelyest az esélyesebb Videoton futballozott fölényben, de csak szögletből tudott veszélyeztetni. Ezt követően a hazaiak egyenrangú partnerei voltak a jobb erőkből álló ellenfélnek az igencsak álmoskás találkozón. A félidő derekától már inkább a Paks volt kezdeményezőbb, ugyanakkor nem állította komoly próbatétel elé a vendégvédelmet. A Videoton aztán az első valamire való támadásából vezetést szerzett. Ezután a Paks egyenlíthetett volna, de Bartha közeli lövését Kovácsik védte, míg a túloldalon Suljic a Videoton második lehetőségét is gólra váltotta.



A második játékrészben sem változott a játék képe, a Paks támadott a szépítésért, helyzetei is voltak, de azok kimaradtak, egy ízben pedig a kapufa mentett, míg a székesfehérváriak az első adandó alkalommal ismét gólt szereztek, igaz, ehhez ezúttal a hazai védő, Szabó segítsége is kellett. A negyedik vendégtalálatra alig négy percet kellett várni, a hátralévő időben azonban a Paks küzdött a becsületgólért, amely végül össze is jött.

A tabella:

1. Videoton FC 7 5 2 - 16- 6 17 pont

2. Budapest Honvéd 7 4 2 1 13- 9 14

3. Diósgyőri VTK 7 3 3 1 12-10 12

4. Vasas FC 7 3 1 3 8- 9 10

5. Ferencvárosi TC 7 2 4 1 12- 7 10

6. Újpest FC 7 2 4 1 10- 9 10

7. Debreceni VSC 7 2 2 3 9- 7 8

8. Puskás Akadémia 7 2 2 3 11-12 8

9. Mezőkövesd Zsóry FC 7 2 1 4 8-15 7

10. Swietelsky Haladás 7 2 - 5 5-15 6

11. Paksi FC 7 1 3 3 10-14 6

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 7 1 2 4 9-10 5



A 8. forduló programja:

szeptember 9., szombat:

Ferencváros-Vasas 18.00

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00

Újpest FC-Puskás Akadémia 20.30



szeptember 10., vasárnap:

Videoton FC-Swietelsky Haladás 17.00

Paksi FC-Budapest Honvéd 17.00



Korábbi eredmények:

1. forduló (július 15-16.):

Paksi FC-Újpest FC 2-2, Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2, Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 2-0, Vasas-Diósgyőri VTK 0-2, Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-1, Ferencváros-Puskás Akadémia 1-1



2. forduló (július 22-23.):

Újpest FC-Ferencváros 2-2, Puskás Akadémia-Videoton FC 1-3, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vasas FC 0-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2, Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 2-2, Swietelsky Haladás-Debreceni VSC 1-0



3. forduló (július 29-30.):

Paksi FC-Debreceni VSC 1-1, Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK 0-3, Budapest Honvéd-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Vasas-Puskás Akadémia 2-0, Videoton FC-Újpest FC 2-2, Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 5-0



4. forduló (augusztus 5-6.):

Debreceni VSC-Ferencváros 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton 0-2, Újpest FC-Vasas 1-0, Paksi FC-Swietelsky Haladás 2-0, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 4-0, Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 0-2



5. forduló (augusztus 12.):

Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1, Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Ferencváros-Paksi FC 1-1, Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2-2, Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1, Videoton FC-Debreceni VSC 1-0



6. forduló (augusztus 17-19.):

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2, Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-1, Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-1, Debreceni VSC-Vasas 4-1, Ferencváros-Swietelsky Haladás 2-0



7. forduló (augusztus 26-27.):

Vasas-Paksi FC 3-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 0-1, Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1, Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia 1-5, Budapest Honvéd-Debreceni VSC 1-3, Videoton FC-Ferencváros 3-1

MTI