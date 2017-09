Botka: Egyesek nem tiszta lapokkal játszanak

2017. szeptember 6. 23:19

„Nem akarok foglalkozni régi politikai szereplők azon szándékával, hogy naponta velük kelljen vitatkozni, mert ez a vita tarja fenn őket a politika színpadán” – üzente az MSZP kormányfőjelöltje. Botka László Egyenesen című műsorunkban arról is beszélt, szerinte sokan nem a kormányváltás érdekében ülnek le a tárgyalóasztalhoz, és nincsenek tisztában a választási szabályokkal sem. A szegedi polgármester újból leszögezte, közös lista és 106 közös ellenzéki jelölt kell a kormányváltásához.

Akkor van esély leváltani az Orbán-kormányt, ha mind a 106 kerületben egyetlen ellenzéki jelölt van, illetve közös ellenzéki lista, amelynek az élén miniszterelnök-jelölt áll – jelentette ki Botka László Egyenesen című műsorunkban. Az MSZP kormányfőjelöltje emlékeztetett, hogy az ellenzéki összefogás önmagában nem elég, hiszen összeadva sincsen ezeknek a pártoknak akkora bázisuk, mint a kormánypártoknak. „Ott van az a több százezer választópolgár, aki nyitott egy új baloldali választási programra” – tette hozzá.

Azt is elmondta, nem ő hirdette ki magát ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek, ő csak egy stratégiát dolgozott ki, s amögé állt be az MSZP. Ugyanakkor Botka nem veszi biztosra, hogy ellenzéki győzelem esetén ő lenne a kormányfő. „Az lesz a miniszterelnök, akinek a pártja vagy pártszövetsége megnyeri a 106 választókerület többségét.” A politikus megjegyezte, örülne, ha az ellenzéki pártok „nem jelentgetnének be hetente új miniszterelnök-jelölteket”, hanem végre leülnének tárgyalni az egyéni jelöltekről – őket a győzelmi esélyek alapján választanák ki.

Arra a felvetésre, hogy a legtöbb ellenzéki párt nem őt akarná látni a kormányfői székben, Botka László azt mondta, szerinte elindult minden politikai pártban az újragondolás, sokan tárgyalási stratégiákat akarnak kialakítani. Ugyanakkor szerinte ennél fontosabb az országjárása, amely során valós társadalmi problémákat, az „Orbán-kormány károkozását” tárja fel az embereknek, és javaslatot tesz ezek orvoslására.

Botka arról is beszélt, hogy véleménye szerint összeállt az ellenzéki egység. „Sok pozitív előrelépés történt” – fogalmazott. Példaként azt a konferenciát említette, amelyen Karácsony Gergely kijelentette, szívesen küzd Botka oldalán. „Tisztulni fog a kép. Összefogásra szükség van; ez szükséges, de nem elégséges feltétele az Orbán-rezsim leváltásának” – mondta, hozzátéve, néhol a 2014-es állapotok is tapasztalhatók, mert „néhány politikai szereplőnek fontosabb a saját túlélése, nem hisz az Orbán-rendszer leváltásában”.

Kijelentette: minden párttal tárgyalt az év eleje óta, köztük az LMP-vel is, ahol közölték, nem akarnak az MSZP-vel közösködni. A párt szavazói is kormányváltást akarnak „azt pedig majd az LMP megbeszéli a választóival, hogy ezt a magatartást hogyan fogják értékelni” – jelentette ki Botka. Hangsúlyozta: nem lehet ugyanabba a hibába esni, mint 2014-ben, „egy éven keresztül az ellenzék azzal szórakoztatta a választókat, hogy kamerák kereszttüzében vonult egyik helyről a másikra, és osztogatták egymásnak a különböző listás helyeket. Ezt ne a nyilvánosság előtt tegyük!”

A DK-val kapcsolatban arról beszélt, közös listán a Gyurcsány-pártnak is szánna szerepet, ám az a problémájuk, hogy a meglévők mellé olyan szavazókat is meg kellene nyerni, akik elvesztették a bizalmukat a baloldalban a korábbi szocialista kormányok miatt. Ehhez új politika, új politikai szereplők kellenek megfogalmazása szerint. Gyurcsány Ferenc európai szinten is a legelutasítottabb politikusok közé tartozik – emlékeztetett Botka. Állítása szerint neki nem volt politikai vagy személyes konfliktusa a volt kormányfővel. „Egy dolgot látok: hét-nyolc éve befagyott az ellenzéki pártok támogatottsága. 2011-ben Gyurcsány alapított egy pártot, hogy összeszedi az összes demokratát, hét év alatt odáig jutott, hogy billeg a parlamenti küszöbön. Nem új szavazókat hozott, hanem a korábbi baloldaliakból vett el pár százalékot” – értékelt a kormányfőjelölt.

Sokkalta fontosabb szerinte azon párt nélküli választók megnyerése, akik kormányváltást akarnak, ám nekik valami teljesen újat kell nyújtani. Arra a felvetésre, hogy Hiller István „reménybeli” oktatási miniszter sem új szereplő, Botka azt mondta, nem osztott a korábbi tárcavezetőnek semmilyen jövendőbeli posztot, Hiller csak az oktatáspolitikáért felel a kampány során.

Az oktatás kérdését kulcsfontosságúnak nevezte a kormányfőjelölt, hiszen a felmérések szerint sok tekintetben európai szinten sereghajtók vagyunk. Botka szerint az Orbán-kormány hibája az, hogy nagyon leszűkült a társadalmi mobilitás, és lényegében már a születéskor eldől egy gyermek sorsa. Emellett a felsőoktatást is megnyirbálták, egyre kevesebb az egyetemista, és a tehetségesebb diákok külföldre, Ausztriába vagy Erdélybe jelentkeznek egyetemre.

A politikus felhívta a figyelmet: Hiller helyzete abban különbözik Gyurcsányétól, hogy ő 2014-ben egyéni választókerületben győzött, és így jutott be a parlamentbe. „Nem értem, hogy ő miért zárkózik el attól, hogy 2018-ban elinduljon egy egyéni választókörzetben. Az volt az első még tavasszal, hogy ettől elzárkózott” – mondta Gyurcsányról Botka. Szerinte megoldás lehet, hogy a volt kormányfő közvetlenül kérje ki a választók véleményét személyéről. Emlékeztetett, a 2014-es összefogási stratégiának orbáni kétharmad lett a vége, szerinte ezért kell megújulni.

„Engem nem érdekel a DK belső tere” – reagált arra, hogy Gyurcsány korábban az Egyenesenben azt üzente neki, hogyha bele akar szólni a párt belügyeibe, akkor lépjen be. „Nem hinném, hogy örülne neki Gyurcsány Ferenc. A helyzet az, hogy engem azok a választók érdekelnek, akik tudják, hogy ha Orbán harmadjára is teljhatalmat kap, akkor vége ennek az országnak” – fogalmazott Botka László. Azt is megjegyezte, hogy egymillió ember akar kivándorolni az országból, és ez fontosabb a Gyurcsány-kérdésnél. „Nem akarok foglalkozni régi politikai szereplőknek azon szándékával, hogy naponta velük kelljen vitatkozni, mert ez a vita tarja fenn őket a politika színpadán.”

Mint mondta, más győzelmi stratégiát nem lát, egyedül túlélési tervek vannak. Például abból, hogy sokan csak közös egyéni jelölteket akarnak, listán nem közösködnének, a szegedi polgármester szerint az látszik, hogy egyesek „nem tiszta lapokkal játszanak. Ilyen nincs a fideszes választási rendszerben.” A kormányfőjelölt szerint ha külön listák vannak, akkor nem lehetne közös egyéni jelölteket állítani. Szerinte hónapok óta úgy folyik egy „művita”, hogy sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. Külön listákkal csak a koordinált jelöltállításról lehetne megállapodni, ám ez a politikus szerint nem azt üzeni a választóknak, hogy a pártok győzelemre készülnek. „Ha valami bajom van a gyurcsányi forgatókönyvvel, és azt látom, hogy valaki nem a győzelemre, hanem a túlélésre törekszik, az egyértelműen ez” – jelentette ki Botka László.

Az ingyenes diploma kapcsán arról beszélt, az oktatásba befektetett összeg évekkel később többszörösen megtérül, ezért kell az első képzést térítésmentessé tenni, ahogy Ausztriában is van. A kormány folyamatosan szűkíti a keretszámokat és az állami helyeket – folytatta –, és ebből nem is csinál titkot. Orbán Viktor egy konferencián Parragh Lászlóval közösen mondta el, hogy Magyarország jövője az, hogy „Európa összeszerelő üzeme” legyen – mondta a szocialista miniszterelnök-jelölt.

HírTV