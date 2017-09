A katalán elnök kiírta a függetlenségi népszavazást

2017. szeptember 7. 00:15

Kiírta október 1-jére a Spanyolországtól való elszakadásról szóló katalán függetlenségi népszavazást Carles Puigdemont katalán elnök szerdán késő este Barcelonában.

Az eseményen részt vett a katalán autonóm kormány összes tagja, és mindnyájan aláírták a népszavazás kiírásáról szóló dokumentumot.



A katalán kormány annak ellenére készül a népszavazás megrendezésére, hogy a spanyol alkotmánybíróság korábban minden erre irányuló törekvést alkotmányellenesnek nyilvánított.

Madrid tiltakozása ellenére a katalán parlament megszavazta a függetlenségi népszavazásról szóló törvényt szerda éjszakába nyúló ülésén Barcelonában; a jogszabály elfogadásához kötötte Carles Puigdemont katalán elnök az október 1-jére tervezett referendum kiírását.

A népszavazásról szóló törvény 34 cikkelybe foglalja mindazokat a szabályokat, amelyek a referendum megrendezéséhez szükségesek, és olyan részleteit határozza meg, mint például hogy kik voksolhatnak, vagy hogy milyen előírások vonatoznak a szavazóhelyiségek felállítására.



A 135 fős helyi törvényhozásban az autonóm régiót kormányzó, és a Spanyolországtól elszakadást támogató Junts pel Sí (Együtt az igenért) pártszövetség, valamint a nacionalista baloldali Népi Egység (CUP) 72 képviselője támogatta a javaslatot, amelyet egyébként ők terjesztettek be a parlamentnek. A szavazásnál három ellenzéki párt, a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt, a katalán szocialista párt és a Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális középutas párt képviselői elhagyták az üléstermet.



Inés Arrimadas, a katalán parlamentben legnagyobb ellenzéki pártnak számító Ciudadanos helyi szervezetének elnöke a szavazás után bejelentette: bizalmatlansági indítvány nyújtanak be Carles Puigdemont katalán elnök ellen, hogy előrehozott választásokat lehessen tartani Katalóniában. "Ez az egyetlen politikai út, ami maradt nekünk" - fogalmazott Arrimadas, hozzátéve, hogy ennek érdekében minden ellenzéki párttal felveszi a kapcsolatot.



A törvényjavaslat szerda reggel került a parlament napirendjére, és egész nap tartó parázs és feszült vita után, éjszaka szavazták meg. A törvényjavaslat gyors keresztülvitelét az ellenzéki pártok jogszerűtlennek tartják.



"Rúgás a demokráciába" - így értékelte a katalán parlamentben zajló eseményeket Soraya Sáenz de Santamaría spanyol miniszterelnök-helyettes, aki szerint politikai pályafutása alatt nem látott ennél nagyobb szégyent. Úgy vélte, hogy a népszavazás kezdeményezői már-már a diktatórikus és autokrata rezsimekre jellemző magatartást tanúsítanak.



A spanyol politikus már a népszavazási törvény elfogadását megelőzően bejelentette: alkotmánybírósághoz fordulnak, mert szerintük már a jogszabálytervezet parlamenti eljárásba vétele is jogellenes, így azoknak a katalán parlamenti döntéseknek a megsemmisítését kérik, amelyek lehetővé tették a vita és a voksolás megtartását a referendumról, amely szerinte illegális lesz. A spanyol alkotmánybíróság ugyanis egy korábbi határozatában alkotmányellenesnek ítélt minden, a függetlenségi népszavazás megrendezésére irányuló lépést.



Katalónia kormánya nem először készül függetlenségi referendumra. A spanyol alkotmánybíróság felfüggesztő határozata ellenére 2014. november 9-én "alternatív népszavazás" címen rendezett népszavazást, hogy megtudja, mennyien támogatják a történelmi régió elszakadását Spanyolországtól. A 7,5 milliós lakosú Katalóniában akkor az 5,4 millió választásra jogosult kevesebb mint fele, 2,3 millió szavazó vett részt a voksoláson. A függetlenséget és az elszakadást közülük mintegy 1,8 millióan (80 százalék) támogatták.



A katalán kormány utoljára júliusban készíttetett hivatalos felmérést a függetlenség támogatottságáról Katalóniában, akkor a megkérdezettek többsége nem támogatta az elszakadást Spanyolországtól.

MTI