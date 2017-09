Örülne a Jobbik, ha megvádolnák Kovács Bélát

2017. szeptember 7. 10:16

Rövidesen lezárul a kémkedéssel és költségvetési csalással gyanúsított jobbikos európai parlamenti képviselő, Kovács Béla elleni nyomozás.

A Jobbik nagy örömmel fogadta, hogy az Európai Unió és intézményei elleni kémkedéssel és költségvetési csalással gyanúsított európai parlamenti (EP) képviselőjük, Kovács Béla hamarosan akár vádlott is lehet, derült ki a radikálisnak mondott ellenzéki párt szóvivője a Magyar Időknek adott válaszából.

A politikus védője, Szi­kinger István szerint a nyomozás zárószakaszára, az iratismertetésre szep­tember 19-én kerül sor.

A Jobbik a büntetőeljárás évei alatt egyszer sem hátrált ki EP-képviselője mögül. A párt szóvivője, Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott: „abban vagyunk érdekeltek, hogy mindkét ügyben mihamarabb tisztázódjon, hogy Kovács Béla ártatlan vagy bűnös, és ez alapján mi is megalapozott lépéseket tehetünk”.

Arra a kérdésre, hogy miután a hatóságok útja nyílegyenesen a vádemelés irányába mutat, kiállnak-e továbbra is Kovács Béla mellett, a szóvivő azt válaszolta: „A Jobbik csak nagy örömmel tudja üdvözölni, hogy három és fél évvel a vád nyilvánosságban való elterjesztése után végre eljutunk odáig, hogy iratismertetésre és akár vádemelésre is sor kerülhet. A Jobbik azt szeretné, hogy a teljes igazság derüljön ki ebben az ügyben is, és ehhez a bíróság előtti eljárás a legbiztosabb út.”

Arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy nemzetbiztonsági szempontból nem vet-e fel aggályokat, hogy a kémkedés megalapozott gyanújából nagy valószínűséggel konkrét vád is lesz.

hirado.hu - Magyar Idők