MKPK: a fatimai Mária-jelenéseket ünneplik októberben

2017. szeptember 7. 14:06

A fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójának alkalmából szentmisét és konferenciát rendeznek október 13-án és 14-én a soroksári Szent István Király Plébániatemplomban - hangzott el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) őszi tanácskozása utáni sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Mohos Gábor, az MKPK titkára elmondta, a Vácon tartott kétnapos ülésen döntöttek arról is, hogy egy a Vatikán által összeállított online kérdőív segítségével kérdezik meg a magyar fiatalokat egyházi témákban. A felmérés az ifjúság kérdéskörével kiemelten foglalkozó, 2018 őszén Rómába tervezett püspöki szinódus előkészítéséül is szolgál.



Az előző évekhez hasonlóan ismét megrendezik a Katolikus Kulturális Hetek programsorozatot október 1-31. között. Az esemény középpontjában idén Szent László munkássága, uralkodásának keresztény értékrendje áll - közölte a titkár.



Mohos Gábor szólt arról is, hogy az MKPK június elején, a közel-keleti keresztények megsegítésére indított adománygyűjtése során eddig több mint 77 millió forint érkezett be. Hozzátette, a végösszeget a püspöki konferencia kiegészíti majd tartalék keretéből, ennek pontos mértékéről a következő hetekben egyeztetnek majd.



Az őszi ülésen kiemelt téma volt a reformáció elindulásának 500. évfordulója is, a témában Molnár Antal, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főmunkatársa tartott előadást - mondta el a titkár.

MTI