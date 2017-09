Államcsínynek minősítik a lapok a katalán népszavazást

2017. szeptember 7. 14:09

Államcsínynek minősítik a spanyolországi napilapok csütörtökön megjelent írásaikban a katalán parlament által elfogadott függetlenségi népszavazásról szóló törvényt, amelynek nyomán Carles Puigdemont katalán elnök népszavazást írt ki október 1-jére.

Az El Mundo című újság szerkesztőségi véleménycikkében kifejtette: a katalán függetlenségpártiak súlyos csapást mértek a jogállamiságra, megsértették a demokratikus normákat, az illegális referendumról szóló törvénnyel akarják alátámasztani "köztársaságuk délibábját".



A katalán parlament a szeparatisták lázadásának színpadává vált, Carme Forcadell házelnök vezetésével - jegyezte meg a lap. Az újság szerint az "önkényuralmi agresszió" összehangolt választ követel minden közhatalomtól, a szecesszionisták "vak megszállottságával" szemben az államnak törvényesen, nyugodtan, határozottan kell cselekednie.



Mint írta, a spanyol kormány eddig mértéktartóan lépett fel, de a katalán parlament átlépte "a vörös vonalat", ami új válaszokat követel. Ideje elgondolkodni a 155-ös cikkely alkalmazásán (amely Katalónia autonómiájának ideiglenes felfüggesztését jelenti) - állapította meg az El Mundo.



A La Razón című napilap szintén úgy látja, hogy a katalán szeparatisták, a katalán kormány vezetésével, átléptek a törvényesség minden határát, a spanyolét, a katalánét és a nemzetközi jogét egyaránt. Egy tollvonással eltörölték a hatalmak szétválasztását, és kitekerték a szabályokat úgy, ahogy azt még Nicolas Maduro, Venezuela elnöke sem merte - olvasható a szerkesztőség véleménycikkében.



A lap szerint azonban a spanyol demokrácia nem fegyvertelen, rendelkezik a pontos jogi eszközökkel, hogy szembeszálljon a lázadás ezen világos példájával.



A La Razón egy másik cikkében kitért arra is, hogy a katalán kormány törvényes bázis nélkül aktiválta a referendumot. "Ez nem demokrácia hanem fanatizmus" - jegyezte meg.



Az El País című újság is azt fejtegeti véleménycikkében, hogy a katalán parlament jogellenesen fogadta el a függetlenségi népszavazásról szóló törvényt.



"Szégyenletes kísérlet", hogy lenyomják az ellenzéket, azokat a milliókat, akiket ők képviselnek, és a jogállamot, valamint a demokratikus rendszer egészét - írta a lap.



Hasonló megállapításokat tett az ABC című újság Elrabolt Katalónia című cikkében, és a referendumról szóló törvényt a spanyol demokrácia elleni államcsíny első lépéseként értékelte.



A lap szükségesnek tartja a katalán házelnök felfüggesztését és a felelősökkel szemben azonnali büntetőjogi eljárás megindítását.



A La Vanguardia című országos katalán napilap szerkesztőségi véleménycikkében felidézte, hogy a katalán törvényhozásban többségben lévő függetlenségi pártok nem rendelkeznek a katalán társadalom többségének felhatalmazásával, mivel a legutóbbi katalán parlamenti választásokon kevesebb mint az 50 százalékát szerezték meg a szavazatoknak.



"Nem lehet kierőszakolni egy elszakadási programot egy egyértelmű társadalmi többség nélkül" - hangsúlyozta a lap.



A katalán intézményesség súlyosan megsérült, a történtek rombolják az ország imázsát Európában, és gyengítik magukat a függetlenségi törekvéseket is - állapította meg a La Vanguardia.

