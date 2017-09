Szijjártó: az Európai Bíróság felelőtlen ítéletet hozott

2017. szeptember 7. 14:58

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyon felelőtlennek nevezte csütörtökön az Európai Bíróság kvótaperben hozott döntését, mert a döntés teljesen mértékben ellentétes az európai népek érdekeivel és az Európai Unió biztonságával.

A miniszter az uniós védelmi és külügyminiszterek nem hivatalos tallini találkozóján újságíróknak azt mondta, hogy "fontos megvizsgálni a döntés tartalmát, miután az nem mondja ki, hogy Magyarországnak be kellene fogadnia illegális bevándorlókat".



Az ítélet azt mondja ki, hogy a belügyminiszterek tanácsának kötelező kvótáról hozott döntése összhangban áll az európai előírásokkal - közölte.



Ez azt jelenti, hogy most egy újabb jogi vita fog kezdődni, amelynek során a magyar kormány harcolni fog, hogy megvédje az országot - szögezte le, és hozzátette, az újabb jogi vita a kötelező betelepítési kvóta végrehajtásáról szól majd.



Egy másik kérdésre válaszolva közölte, hogy az Európai Bíróság ítéleteit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de meg kell érteni, hogy azok miről szólnak.



A kormány mindig tiszteletben fogja tartani az európai rendelkezéseket, például a schengeni egyezményt, amely egyértelmű intézkedéseket tartalmaz arról, hogy miként kell megvédeni az EU külső határait - közölte Szijjártó Péter.



Azt viszont soha nem fogja a kormány elfogadni, hogy rajta és a magyar embereken kívül bárki más döntsön arról, kit engednek be Magyarországra - szögezte le.

MTI