Trump: Az Irma a valaha látott legerősebb hurrikán

2017. szeptember 7. 20:50

Trump csütörtökön a Fehér Házban újságírók előtt mély aggodalmát fejezte ki hurrikán közeledtével várható katasztrófa miatt. Hozzátette: Florida a lehető legjobban felkészült, “most már csak meg kell várni, hogy mi történik”.

Az 5-ös erősségű hurrikán jelenleg Puerto Ricónál tombol, várhatóan szombaton éri el Florida partjait. A Vöröskereszt szerint a karibi térségben eddig csaknem másfélmillió embert érintett, 13 halálos áldozatot követelt és “példátlannak” minősített anyagi károkat okozott. Antigua és Barbuda miniszterelnöke, Gaston Browne szerint a kicsiny szigetországot “teljesen tönkretette” a hurrikán.

Az Irma hurrikán szerda este óta Puerto Ricóban tombol, óránként 295 kilométers széllel. Internzitása olyan erős, hogy a földrengésmérő műszerek is jeleztek. A viharról készült csütörtöki összeállításában a The New York Times “a történelem egyik legpusztítóbb” viharáról írt, Miami Beach polgármestere, Philipe Levine a CNN hírtelevízióban “nukleáris viharról” beszélt.

Miami Beachen folyamatban van a lakosság kitelepítése. Rick Scott, Florida kormányzója nyilatkozatban fordult az amerikaiakhoz, kérte, hogy még több önkéntes jelentkezzék segíteni. Szerte Floridában a Nemzeti Gárda hétezer tagja áll készenlétben, az államban ma lezárták az atomerőműveket és már szünetel a forgalom egyes repülőtereken. Dél-Florida egész területén hurrikánriadó van érvényben. Nathan Deal, Georgia állam kormányzója az állam partmenti vidékein kötelező evakuálást rendelt el.

mti