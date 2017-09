Floridára is lecsap a hurrikán - Így készülnek a magyarok

2017. szeptember 7. 23:13

Továbbra is úgy számolnak a meteorológusok, hogy a hétvégén érheti el Floridát az Irma nevű hurrikán – hangzott el az M1 Híradóban.

Van rá remény, hogy akkor már nem 5-ös, csak 4-es hurrikán lesz, de még ez is nagyon erősnek számít, az M1 Híradója beszélt több, Floridában élő magyarral is.

Végeláthatatlan kocsisor a kivezető utakon

Van, aki már bedeszkázta a háza ablakait, és elmenekült a tengerpart közeléből, felment a hegyekbe. Végeláthatatlan a kocsisor a Floridából kifelé vezető utakon, az egyik kint élő magyar nő családjával és kutyáival együtt indult el északra, a hegyekbe. Otthon bedeszkázták az ablakokat, de nem tudják mi lesz a házukkal, ha lecsap az Irma.

„Mi úgy döntöttünk, hogy felmegyünk Georgiába, ahol valószínűleg nem lesz hurrikán, a házat ott hagytuk, nem lehet tudni, hogy mi lesz, mire visszaérünk, mi az ablakokat beszögeltük, lezártuk, megtettünk amit tudtunk, de sajnos nem lehetett ott maradni” – nyilatkozta Maria Belcher.

Készülnek a viharra

Kartonszámra állnak az ásványvizek és a több napra elegendő konzervek és kekszek – az egyik floridai kisvárosban így készül egy magyar család. Előkerültek már a homokzsákok és a deszkák is, amelyekkel az ablakokat védik majd. „Az iskolákat bezárják, tehát valamilyen hihetetlen botrányos a helyzet, nekünk is le kell deszkázni az ajtókat és az ablakokat” – nyilatkozta Migácz Éva Anna.

Konganak az ürességtől a boltok polcai Daytona Beachen is, hűlt helye van az ásványvizeknek és a tartós kenyereknek is, és elfogytak az aggregátorok is. Napok óta mindenki a hurrikán érkezésére készül.

Munkások furnérlemezzel fedik be egy épület üvegfalát Miamiban 2017. szeptember 7-én, az Irma hurrikán érkezése előtt. (MTI/EPA/Cristobal Herrera)

Egyre nagyobb a feszültség

Daytona Beachen is egyre nagyobb a feszültség az Irma hurrikán érkezése miatt. Pazaurek Piros azt mondta: nem tudják milyen erővel fog lecsapni az Irma hurrikán. Hozzátette: északon a legtöbb hotelben már alig van szabad szoba, ahova el tudnának menni a vihar elől.

Sokan nem döntötték el a magyarok közül, hogy maradnak-e vagy elindulnak észak felé, például Atlantában már három nappal ezelőtt az összes szállás elkelt, ami körülbelül hat órás távon van – nyilatkozta Pazaurek Piros.

A hajójáratok nagy részét is leállították

A hurrikán által érintett térséget magyar nyaralók is gyakran látogatják. A Híradónak nyilatkozó utazási tanácsadó azt mondta: azok, akik a következő napokban tervezik a térségbe utazásukat, érdemes nekik elhalasztani. A karibi hajójáratok nagy részét is leállították.

Birtók Bence hozzátette: a legtöbb légitársaságnál ingyenesen lehet átfoglalni a járatokat.

Nem lehet megbecsülni, milyen erősséggel csap le a hurrikán

„Azt tanácsolom, hogy aki Miamiba indulna, mindenképp a légitársaságokkal vegye fel a kapcsolatot, mert a következő péntek estétől legalább hétfő estéig le lesz zárva a teljes reptér, és az azt követő állapotok teljesen bizonytalanok” – mondta Birtók Bence.

Ha a hurrikán olyan pusztítást végez a térségben, akkor azt gondolom, hogy jövő hét elején sem lesz légiközlekedés, és az ott kialakult állapotok miatt nyilván napokig, akár hetekig is eltarthat a helyreállítás” – tette hozzá.

A meteorológusok szerint Floridát hétvégén érheti el az Irma, de azt még nem lehet megbecsülni, hogy milyen erősséggel csap le az óceánparti városokra.

hirado.hu - M1