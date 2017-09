Öböl menti válság - Trump kész közvetíteni

2017. szeptember 7. 23:27

Donald Trump amerikai elnök szívesen közvetítene a Katar körül kialakult válságban - ezt maga Trump mondta a kuvaiti emírrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Fehér Házban csütörtökön.

A sajtóértekezleten Szabáh al-Ahmad al-Dzsábir asz-Szabáh kuvaiti emír bizakodónak mondta magát a Katar körüli válság rendezésének kilátásait illetően. Szabáh közölte azt is, hogy levelet kapott a katari uralkodótól, aki beleegyezett, hogy tárgyalóasztal mellett vitassák meg azokat a feltételeket, melyeket 13 arab ország támasztott Dohával szemben a blokád megszüntetésének fejében.



A kuvaiti emír leszögezte: országa nagy reményeket fűz ahhoz, hogy az Egyesült Államok segíthet a válság megoldásában. Donald Trump válaszában úgy vélekedett, hogy gyorsan tető alá lehet hozni egy megállapodást. "Kész vagyok közvetíteni" - fogalmazott, és azt mondta, hogy "elég egyszerű" lesz a megoldás. Trump hivatkozott kiváló viszonyára Szaúd-Arábiával, és közölte, hogy éppen szerdán beszélt a szaúdi uralkodóval telefonon. "A barátom" - mondta Szalmán szaúdi királyról. Az elnök megjegyezte: a válság eredője az, hogy "bizonyos országok" terroristákat finanszíroznak. Trump konkrétan nem nevezett meg egyetlen országot sem, de korábban többször is Iránt említette.



Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom június elején szakította meg diplomáciai kapcsolatait Dohával és vonta bojkott alá Katart, arra hivatkozva, hogy Katar terroristákat támogat, és túlságosan is jó viszonyt ápol Iránnal, amelyről szintén azt állítják, hogy a terrorizmus egyik támogatója.



Katar mindezt tagadja, és leszögezte, hogy a bojkott a szuverenitása ellen irányuló összehangolt akció. Az amerikai külügyminisztérium és a Pentagon már többször is a feszültség enyhítésére és párbeszédre szólította a feleket, eddig mindhiába. Kuvait közvetítési kísérletei sem hoztak eredményt.



A sajtóértekezleten újságírói kérdésekre válaszolva Donald Trump kifejtette álláspontját az észak-koreai válságról is. Megismételte, hogy a katonai akció változatlanul a megoldások között szerepel, de hozzátette, hogy ez "nem elkerülhetetlen". Hangsúlyozta: "inkább hajlana" a katonai akció elkerülése felé, de ha mégis arra kerül sor, "akkor ez nagyon szomorú nap lesz Észak-Koreában".



Az elnök - szintén újságírói felvetésre válaszolva - reményét fejezte ki, hogy sikerül megoldani a palesztin-izraeli konfliktust is. "Dolgozunk rajta" - fogalmazott, és hangsúlyozta, hogy szerinte van esély a békemegállapodásra.

MTI