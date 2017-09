Áll a bál Spanyolországban

2017. szeptember 7. 23:49

A spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette a katalán függetlenségi népszavazást

A spanyol alkotmánybíróság csütörtök este felfüggesztette az október 1-jére kiírt katalán függetlenségi népszavazást.

A referendumot kiíró rendeletet, valamint a népszavazásról szóló törvényt a spanyol kormány támadta meg a bíróságon, amely néhány órával a beadvány megérkezése után rendkívüli ülésen döntött is annak eljárásba vételéről.



A vitatott jogszabályok felfüggesztése automatikus, amíg a testület meghozza ítéletét. Az alkotmánybíróságnak erre öt hónap áll rendelkezésére.



Az alkotmánybírák határoztak arról is, hogy figyelmeztetnek 70 magas beosztású katalán köztisztviselőt és a 947 katalán polgármestert, hogy kötelességük a népszavazás megakadályozása.



Carles Puigdemont katalán elnök a katalán TV3 televízió esti műsorában eközben arról beszélt, hogy a spanyol kormánynak minden eszköze megvan a népszavazás megfékezéséhez, de nem fog sikerülni neki, mert hat évnyi "piszkos háború" után napokra vagyunk a szavazástól.



Mint mondta, már 16 ezer együttműködő és több mint 560 önkormányzat áll készen. "Nem lehet azt mondani ezeknek a demokratáknak, hogy nem azok" - jegyezte meg.



A politikus kijelentette: a népszavazást megrendezik, még ha abból "feljelentés-cunami" lesz is.



Puigdemont szerda éjjel írta ki a függetlenségi referendumot október 1-jére, miután a katalán parlament függetlenségi pártjai elfogadták a népszavazás megrendezését szabályozó törvényt az ellenzéki pártok tiltakozása közepette.



Az ellenzéki politikusok kifogásolták, hogy néhány óra alatt, előzetes szakértői véleményezés, vita és érdemi módosítások nélkül vitték át a parlamenten jogszabályt, közülük többen felhívták a figyelmet annak alkotmányellenességére is, mivel a spanyol alkotmánybíróság minden, a függetlenségi népszavazásra vonatkozó lépést annak nyilvánított korábban.

MTI