Az amerikai elnök két újabb szövetségi bírót jelölt

2017. szeptember 8. 08:47

Donald Trump amerikai elnök két újabb - konzervatív - bírót jelölt két szövetségi fellebbviteli bíróság élére.

Gregory Katsas, akit Trump a washingtoni székhelyű kerületi fellebbviteli bíróság élére jelölt, mostanáig a Fehér Ház jogi tanácsadó bizottságának helyettese volt. Ryan Bounds pedig, akit a sok nyugati szövetségi államot átölelő 9. kerületi fellebbviteli bíróság élére szemelt ki, eddig szövetségi ügyész volt. Az Egyesült Államokban a szövetségi fellebbviteli bíróságok hálózata az egész országot kerületekre elosztó rendszerben működik.



Az elnök a napokban Lisa Branch személyében már egy másik szövetségi fellebbviteli bíróság élére is jelöltet állított, és 13 szövetségi bíróságra jelölt bírákat Alabamában, Texasban, Kentuckyban, Kansasben, Georgiában és a fővárosban, Washingtonban.



A bírákat a szenátus hallgatja meg, majd nevezheti ki.



Elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy bírói jelöléseivel Trump fokozatosan átalakítja a szövetségi bíróságok összetételét. Gyors ütemben jelöl jobboldali - és többségükben fiatal - bírókat. Szövetségi fellebbviteli bíróságokra eddig kilenc bírót jelölt, és az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságba is - a tavaly elhunyt Antonin Scalia helyére - már ő jelölt konzervatív bírót, akinek megbízatása életre szóló.



A The Washington Post című lap a nyáron aggodalmas cikket írt arról, hogy elnöksége első hat hónapjában Trump huszonhét szövetségi bírót jelölt, és valamennyiüket jobboldaliként tartják számon.

MTI