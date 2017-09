Hurrikánok - Öt volt amerikai elnök fogott össze

2017. szeptember 8. 09:06

Öt volt amerikai elnök fogott össze az Egyesült Államokat sújtó hurrikánok áldozatainak megsegítésére, a csütörtök este útjára indított, One America Appeal (Egy Amerika Felhívás) elnevezésű kezdeményezést George H. W. Bush elnök irodája tette közzé.

Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama közös felhívásában leszögezte: a Harvey hurrikánnak áldozatul esett embereknek és közösségeknek, valamint az őket segítő szervezeteknek és önkénteseket szeretnék támogatni. Ezért számlát nyitottak, amelyre elsőként ők adakoztak, péntektől pedig minden ember adományára számítanak.



Az öt politikus eredetileg csupán a Texasban és Louisianában pusztító Harvey hurrikán áldozataira gondolt, de közben a segítséget kiterjesztették a katasztrófával fenyegető Irma hurrikán leendő áldozataira is. Az 5-ös erősségű Irma várhatóan a hétvégén ér partot Floridában, de máris a nyomában kavarog a Katia és José névre hallgató két újabb hurrikán.



Az adományokat a George H. W. Bush Elnöki Könyvtár Alapítványnál nyitott, elkülönített számlára várják. Ezzel egyidejűleg honlapot is indítottak, amelyen tájékozódhatnak a segíteni szándékozók.



Közben a Florida felé közeledő Irma halálos áldozatainak száma 14-re emelkedett a Karib-tengert keletről határoló Kis-Antillák északi szigetein. A meteorológusok szerint az évszázad legveszedelmesebb hurrikánjáról van szó, amely az óránként 290 kilométeres széllökéseivel és a felhőiből lezúduló heves esőzéssel csaknem teljesen letarolta a karibi világ északkeleti szigeteit.



Antigua és Barbuda kormányfője, Justin Browne bejelentette, hogy Barbuda lakhatatlanná vált, Saint Martin szigetén, valamint az amerikai és a brit Virgin-szigeteken lakóházak, kórházak dőltek romba, és Dominikán és Haitin is rettenetesek a pusztítások. Saint Martin szigetén romokban hever Donald Trump elnök kilenc hálószobás villája is.



A vihar ereje olyan nagy, hogy a földrengésjelző műszerek is bejeleztek.



Florida déli részén csütörtökön estére már befejeződtek a kötelező kiürítések, Palm Beachen, Miamiban, Miami Beachen, Fort Lauderdale városában pedig javában tart a kiköltöztetés. Florida e déli vidékein mintegy hatmilliónyian élnek. A Miami felől északra vezető országutakon óriási a zsúfoltság, az állam északi vidékein és Georgia államban már megnyitott menedékhelyek felé tartanak sokan. Rick Scott, Florida kormányzója csütörtökön ismételten arra figyelmeztetett, hogy mindenki hagyja el a térséget, ne várjon szombatig, mert a hurrikán "érkeztekor" már késő lesz.



Georgia állam kormányzója, Nathan Deal, a part menti területeken szintén kötelező kiürítést rendelt el.

MTI