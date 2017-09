Rétvári: egyre többen szereznek ápolói végzettséget

2017. szeptember 8. 11:20

A kormányváltástól emelkedésnek indult a végzett ápolók száma, tavaly csaknem 30 százalékkal több volt az újonnan regisztrált ápolók száma, mint 2010-ben - derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkárának írásbeli válaszából.

Rétvári Bence ezt Hadházy Ákos írásbeli kérdésére válaszolta. Az LMP országgyűlési képviselője arra volt kíváncsi: "hogyan alakult az ápolói képzésen végezettek száma?".



Az Emmi államtitkára kifejtette: Magyarországon jelenleg közép- és felsőfokon folyik ápolóképzés. A középfokú szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza, melynek szerkezete és tartalma a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodva rendszeresen megújul. A hatályos OKJ alapján négy különböző szinten folyik gyermek- és felnőttápoló képzés. Felsőfokon osztott képzési formában - BSc szinten 4 éves, és arra épülve 1,5 éves időtartamban - az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek egészségtudományi karain lehet ápolói végzettséget szerezni.



A képzési adatokat az egészségügyi szakdolgozók alapnyilvántartása alapján - a törvényben meghatározott - ágazati humánerőforrás-monitorig rendszer gyűjti és elemzi. Magyarországon évente átlagosan 6000-9000 ember szerez egészségügyi végzettséget, többségük ápolóként. Rétvári Bence a képviselőnek írt válaszához mellékelte a 2006. január 1. és 2016. december 31. között Magyarországon szerzett ápoló szakképesítések számát tartalmazó táblázatot is. Ennek alapján az államtitkár kiemelte: az adatokból látható, hogy a végzett ápolók száma a kormányváltástól emelkedésnek indult (számuk 2921-ről 4509-re, azaz 54 százalékkal nőtt). Ezt pedig a kormányzat számos intézkedéssel kívánja a továbbiakban is támogatni - jegyezte meg az államtitkár, példaként említve az ösztöndíjrendszereket és a keretszámok növelését.



Rétvári Bence az egyes években (2010 és 2016 között) magyar kórházban jogviszonyt létesített frissen végzett ápolók számát tartalmazó táblázatot is mellékelte. Ebből az államtitkár szerint kiderül, hogy az újonnan regisztrált ápolók száma a tavalyi évben 29,5 százalékkal magasabb volt (2708), mint 2010-ben (2091).



Kiemelte azt is: az LMP-s politikussal egyetért abban, hogy az "egészségügyi dolgozókat munkájukért nehéz méltó módon megbecsülni, és fontos feladat az ápolók pályaelhagyásának és elvándorlásának csökkentése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása". Ennek kapcsán felidézte, hogy a kormány 2012-13-ban 97 ezer egészségügyi dolgozó bérét emelte, 2016 januártól pedig a mozgóbérek beépülése 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos számára biztosít magasabb jövedelmet. Ezen felül 2016. szeptember 1-jétől a kormány újabb többéves bérfejlesztési programot indított el, amelynek köszönhetően több mint 97 ezer egészségügyi dolgozó részesül jelentős béremelésben.



A szakdolgozók jövedelmi viszonyait négy lépcsőben rendezik. Az ápolók bére 2016. szeptember 1-jétől 26,54 százalékkal, idén november 1-jétől 12 százalékkal, 2018. november 1-jétől 8 százalékkal, 2019. november 1-jétől további 8 százalékkal emelkedik - olvasható az államtitkár válaszában.

MTI