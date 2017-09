KDNP: elfogadhatatlan az új ukrán oktatási törvény

2017. szeptember 8. 12:34

A KDNP elfogadhatatlannak tartja és "hátba szúrásként" értékeli az új ukrán oktatási törvényt, mert az ellehetetleníti a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatását - jelentette ki Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyűlési képviselője.

A politikus azt mondta: az ukrán parlament által kedden elfogadott törvény gyakorlatilag ellehetetleníti, az alapfokú oktatásra zsugorítja a kisebbségi nyelven történő tanítást az ukrajnai iskolákban és a korábbi ígéretekkel szemben megtiltja, hogy a középiskolákban és az egyetemeken anyanyelvükön tanulhassak a kisebbségek.



Hoffmann Rózsa szerint ez ellentétes minden európai normával, az ukrán alkotmánnyal és az Ukrajna által kötött kétoldalú és nemzetközi egyezményekkel, valamint veszélyezteti a külhoni magyarság és az Ukrajnában élő valamennyi kisebbség anyanyelven történő boldogulását.



Megjegyezte: ez a törvény a szovjet időkre emlékeztet, de még akkor is több joguk volt a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvi tanuláshoz.



Hangsúlyozta: az elmúlt időszakban Magyarország az elsők között támogatta az ukrán állampolgárok vízummentességét, támogatta Ukrajna uniós integrációját, valamint gázszállításokkal és anyagi támogatásokkal is hozzájárult Ukrajna demokratikus fejlődéséhez. Hofmann Rózsa szerint ezért is tartják elfogadhatatlannak és értékelik "hátba szúrásként" a törvényt.



Közölte: a KDNP kéri és elvárja Porosenko ukrán elnöktől, hogy ne hagyja jóvá ezt a jogszabályt, és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az ukrajnai kisebbségek, köztük a 150 ezres magyar közösség anyanyelvén tanulhasson.



Arra a kérdésre, hogy mi állhat a törvény hátterében, Hoffmann Rózsa azt mondta: az Ukrajnában élő több mint tíz kisebbségből igen jelentős arányszámot képviselnek az orosz anyanyelvűek, és úgy látják, hogy a törvényben alapvetően az oroszellenesség nyilvánul meg, nem a magyarok ellen irányul.



Hozzátette: a magyar politika legfontosabb tennivalója, hogy továbbra is minden lehetséges módon kiálljon a kárpátaljai magyarság mellett anyagi eszközökkel, valamint azzal, hogy nemzetközi fórumokon is nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a helyzet tarthatatlan.



Az ukrán parlament kedden fogadta el az új oktatási törvényt, amely három év átmeneti idő után megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven történő tanulás lehetőségétől. A középiskolai és a felsőoktatás nyelve ezentúl az ukrán, a kisebbségek nyelvén való oktatás pedig kizárólag az óvodákban és elemi osztályokban engedélyezett.

MTI