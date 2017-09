Molnár: a Fidesz fél Botka Lászlótól

2017. szeptember 8. 13:13

Az MSZP elnöke uszításnak tartja, hogy az Echo TV egyik műsorában a Pesti Srácok főszerkesztő-helyettese arról beszélt, egy Botka Lászlónak sem kellene élnie Magyarországon. Molnár Gyula pénteken Budapesten közölte, minden eszközzel harcolnak, hogy ez a politikai kultúra eltűnjön Magyarországról, és arra kérte a többi ellenzéki pártot is, hogy tiltakozzon ez ellen a politikai stílus ellen.

A pártelnök sajtótájékoztatón felidézte, hogy az Echo TV műsorában Szarvas Szilveszter, a Pesti Srácok főszerkesztő-helyettese azt mondta, "hány Botka László él Magyarországon? Egy él, az is sok. Tehát egynek sem kell élnie!"



Az újságíró a televízió augusztus 29-ei Troll című műsorában fogalmazott így.



Molnár Gyula úgy értékelte, Magyarország rendszerváltás utáni történelmének egyik legsúlyosabb esetéről van szó. Szerinte a hatalom egy olyan, újabb határpontot készül átlépni, amit eddig csak és kizárólag keleti diktátorok léptek át.



Az ellenzéki politikus ezt azzal magyarázta, hogy a Fidesz fél a 2018-as választástól, fél Botka Lászlótól, az MSZP miniszterelnök-jelöltjétől és az MSZP-től is. Hozzátette: a kormánypárt azon dolgozik, hogy külső eszközökkel befolyásolja a választás eredményét.



Az MSZP elnöke azt mondta, a Fidesz eddig nívótlan, színvonaltalan, aljas, de ártatlannak tűnő lejárató kampányt folytatott Botka Lászlóval szemben. Erre felhasználtak egy minden pártot megjárt politikai kalandort is - jegyezte meg.



Molnár Gyula azt mondta, korábban Mészáros Lőrinc, akinek az érdekeltségébe tartozik az Echo TV, megüzente Botka Lászlónak, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje előbb lesz bilincsben, mint ő.



Hozzátette: most a Fidesz belső döntéshozó köreihez közel álló médiában egyértelműen uszítás, felbujtás hangzott el.



Szerinte a Pesti Srácok, az Echo TV és a Fidesz döntéshozói úgy gondolják: Botka Lászlónak nem kell élnie.



Molnár Gyula súlyos, döbbenetes kijelentésként értékelte az elhangzottakat, majd jelezte: az MSZP politikai kultúrájától ez idegen.



Hozzátette: az ellenfél fizikai megsemmisítésével való fenyegetés minden politikai határon túl van.



Közölte, azt kéri minden ellenzéki párttól, hogy tiltakozzon ez ellen politikai stílus ellen.



Kérdésre Molnár Gyula elmondta, vizsgálják a feljelentés lehetőségét, majd hozzátette: nem jogi, hanem politikai kérdésnek tekinti ezt az ügyet.

MTI