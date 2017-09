Kiszelly: új lemezt rakott fel az ellenzék

2017. szeptember 8. 14:10

Az Európai Bíróság elutasította a bevándorló-kvóták ellen benyújtott magyar és szlovák keresetet. Az uniós bíróság szerint jogszerű a menedékkérők kötelező szétosztásáról hozott korábbi brüsszeli döntés. A Fidesz szerint az ellenzéki pártok hazudtak az embereknek a kvótákról az elmúlt két évben és megtévesztették a választókat. Baloldali és liberális politikusok többször kétségbe vonták, hogy egyáltalán léteznek kvóták. A Jobbik elnöke pedig azt mondta egy interjúban, hogy amíg csak pár ezer emberről szól a kvóta, addig el lehet gondolkodni a befogadásukról.

Kiszelly Zoltán politológus szerint az ellenzék támogatottsága az elmúlt években stagnált, és nem tudnak profitálni még abból sem, ha akár a kormánypárt veszít népszerűségéből.

Eleinte megpróbálták elbagatellizálni a kvóta ügyét, és nem ismerték fel, hogy ez egy valós probléma – húzta alá a politológus az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette: kommunikációs szempontból nem kiforrott az ellenzéki stratégia; eleinte a korrupció, az oktatás és az egészségügy témájával próbálták megragadni a szavazók figyelmét, de ez nem igazán sikerült, hiszen ezek a problémák nem egyik napról a másikra jöttek létre.

Aztán új lemezt rakott fel az ellenzék – a Jobbik is, akik rájöttek, hogy a radikalizálódás nem vezet eredményre – és azt akarják elhitetni a szavazókkal, hogy a kormány ki akarja vezetni az országot az unióból – magyarázta Kiszelly Zoltán.

Azt is mondta, Németország a saját megoldásait szeretné európai szintre emelni a menedékkérelmek ügyében, Brüsszel pedig ezt szívesen fogadja, hiszen ez hatáskörének növelésével járna. Soros György felvetette, hogy az uniónak 30 milliárd euró hitelt is fel kellene venni. Vannak még országok, akik ellenállnak – Magyarország, Csehország, Lengyelország – ezek megtöréséről szól most a legutóbbi ítélet – mondta.

Kiemelte, hogy a kvótának a nyugati politikában csak radikális, populista ellenzéke van, amire a többség nem fog szavazni – húzta alá.

