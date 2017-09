Remek évjárat nyitánya lehet 2017 első bora

2017. szeptember 8. 17:07

Megjelent a szakboltok polcain a 2017-es szüret első bora – adja hírül a Borháló Borkereskedés. A büszke címet a Lisicza Borház Primőr Roséja viseli, egy reduktív technológiával erjesztett, alacsony alkoholtartalmú, gyümölcsös rozé, a nyárutó méltó kísérője. A Borháló partnerborászai és kereskedői szerint a 2017-es évjárat kiugróan jó lehet Magyarországon.



A csemege- és borszőlőként egyaránt termesztett néró szőlőfajtából készült a 2017-es szüreti szezon első bora. A nagy szemű, húsos, erős színanyagú, betegségeknek jól ellenálló korai fajtát augusztus 5-én szüretelte a Pécsi borvidéken Lisicza Sándor, a Lisicza Borház borásza, 17-es mustfokkal. Ezt követően reduktív eljárással 13 fokon erjesztették, augusztus közepén pedig már derítették és szűrték a bort, hogy Lisicza Primőr Rosé néven ezekben a napokban másfél literes magnumpalackos kiszerelésben a polcokra kerüljön országszerte a Borháló üzleteiben.

„Könnyed nyári illatok, rózsa- és málnajegyek, markáns citrusosság jellemzi ezt a rozét, pohárba töltve valóságos illatbomba – méltatja az év első borát Kathona Krisztián, a Borháló beszerzési igazgatója. – Igaz, hogy még a robusztusabb 2016-os rozék is erejük teljében vannak, ez a tétel azonban más: nem az őszt idézi, hanem inkább a nyárutóhoz, az indián nyár hangulataihoz tartozik. Lisicza néró rozéja és az előkészületben lévő, szeptember második felében üzletekbe kerülő csabagyöngye a Várszegi Pincészettől ráadásul egy kiemelkedő évjárat előhírnöke is lehet” – fogalmaz Kathona.



S mi kell ahhoz, hogy így legyen? „Tavasszal és nyáron az időjárás, a lokális jégkárokat nem számítva, ideális volt a szőlő számára Magyarország valamennyi borvidékén. A későbbi szüretelésű fajták is egészségesek, szépen cukrosodnak; a szüretet mindenhol időben, illetve ahol kevesebb volt a csapadék, a szokásosnál hamarabb tarthatják meg” – mondja a Borháló beszerzési igazgatója.



Ha a szeptember nem hoz sok esőt vagy tartósan párás időt, és a hőingadozás is mérsékelt marad, a bogyók a szüretig lassan még tovább érnek. „A mustfok is magas, ugyanakkor a savtartalom is megvan: 2017-ből akár emlékezetes évjárat is válhat Magyarországon” – erősíti meg a hallottakat Lisicza Sándor.

