Felavatták az emlékhelyet jelző sztélét Széphalmon

2017. szeptember 8. 17:14

A következő másfél évben megújulhat a Kazinczy-kert Széphalmon egy sikeres pályázat eredményeként - jelentette be Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az intézménycsoporthoz tartozó Magyar Nyelv Múzeumában a történelmi emlékhelyet jelző sztélé avatóján, pénteken.

A múzeumot, valamint a Kazinczy emlékhelyet magába foglaló park a megújulás után a nyelvújítóként ismert, ám rendkívül sokrétű tevékenységet folytató Kazinczy Ferenc kertépítéshez és -tervezéshez kötődő munkásságának is emléket állíthat - közölte a főigazgató.

Emlékeztetett rá, hogy ez a tevékenység annyira közel állt Kazinczyhoz, hogy a tervezést még akkor is folytatta, amikor a Martinovics-összeesküvésben való részvétele miatt Kufstein, Brünn és Munkács várbörtöneiben raboskodott. Kerttervek, saját vérével írt feljegyzések mutatják azt az elszántságot, amivel a rács mögött is igyekezett a szabadkőműves szimbolika, a klasszikus hagyományok és a táj jellegzetességeinek figyelembevételével alakítani reménybeli otthonát - fogalmazott Prőhle Gergely.

Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója az eseményen elmondta: Széphalom minden tekintetben érdemes arra, hogy emlékhellyé váljon. Utalt rá, hogy bár Kazinczyt mindenki a nyelvújítás miatt ismeri, de a kor kultúrájának is meghatározó alakja volt, hatása kortársaira és az utókorra csakis a legnagyobbakhoz mérhető.

1806-tól lakott Széphalmon, a rengeteg ott született és oda érkezett levél, a számtalan látogatás is mutatja a hely jelentőségét kortársai szemében, ami még most, 200 év elteltével is kulturális zarándokhely. Széphalmot méltán soroljuk immár a történelmi emlékhelyek közé - közölte a főigazgató.

Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP), történész beszédében kiemelte: a közigazgatásilag Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom a magyar nyelv újjászületésének helyszíne, amelyet zarándokhellyé kell tenni. Mindenkivel meg kell ismertetni Kazinczy Ferenc örökségét, hogy a magyar nyelv ismét közös ügy legyen. A mai kor kihívásainak megfelelően a látogatásokat élményszerűvé kell tenni, ezt szolgálja a csaknem 10 éve átadott Magyar Nyelv Múzeuma - jelentette ki a képviselő.

Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének (Nöri) főigazgatója, Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója és Hörcsik Richárd (Fidesz) a térség országgyűlési képviselője felavatja a Kazinczy-emlékcsarnok történelmi emlékhelyet jelölő sztélét a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalomban 2017. szeptember 8-án. MTI Fotó: Vajda János

Jelenleg 49 történelmi emlékhely található az országban, amelyek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján kormányrendelet ismerte el. Ezek egységes megjelöléséről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodott. A felállított sztélék - amelyek Zsigmond Attila tervei alapján készülnek - nem csupán könnyen felismerhetővé tették az emlékhelyeket, de tömören azok jelentőségéről is tájékoztatják az érdeklődőket.

MTI