Megnyílt a második Erdővarázs családi nap Budapesten

2017. szeptember 8. 17:15

Megnyílt a második alkalommal megrendezett Erdővarázs családi nap a fővárosi Szabadság téren pénteken.

A kétnapos rendezvényen a hazai erdők titkait és a magyar állami erdőgazdaságok mindennapi munkájának sokféle vetületét 15 tematikus sátorban mutatják be ismeretterjesztő és interaktív programok kíséretében.

Az állami erődgazdaságok 2010 óta, a magyar történelemben eddig példátlan módon 14,5 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre, tanösvények, erdei pihenőházak, kilátók épültek és újultak meg - mondta el Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

Magyarország területének 20 százalékát, több mint 2 millió hektárt borít erdő, ennek csaknem 60 százaléka állami tulajdonban van. A 22 állami erdőgazdaság a vidék meghatározó foglalkoztatóiként mintegy 5600 állandó munkavállalót alkalmaz, az országos közfoglalkoztatási program keretében pedig további 6700 főnek ad munkát - fűzte hozzá a miniszter, aki kitért arra is: pénteken csaknem 500 kisiskolás vesz részt az Erdővarázs családi nap bemutatóin.

Révész Máriusz, a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódás népszerűsítéséért felelős kormánybiztos köszöntőjében kiemelte: az elmúlt években országszerte több mint 50 kilátó és több mint 100 turistaház újult meg.

A kormány célja, hogy 10 ezer iskolás bekapcsolódjon a Vándortábor programba - jegyezte meg.

A rendezvényt a magyar népi hagyományokból is merítő zenés színpadi produkciók - az Első Pesti Rackák Ferenczi Györggyel, Góbé zenekar, Rutkai Bori Banda és a Kiskalász zenekar fellépése - , valamint utca- és bábszínház, a Budakeszi Vadaspark állatbemutatója is színesíti, emellett népi játékokkal, kézműves foglalkozással és erdészeti gépbemutatóval is várják a közönséget.

A megnyitó végén a Csörömpölők együttes fellépése előtt három egynapos erdei iskolai foglalkozást sorsoltak ki a jelenlévő iskolás osztályok között. Az Erdővarázs családi nap ingyenes programjainak részletei a www.erdovarazs.hu internetes oldalon tekinthetőek meg.

mti