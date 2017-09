Hadihajókat is mozgósítanak a hurrikán ellen

2017. szeptember 9. 08:49

Az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót, az Iwo Jima és a New York nevű partraszálló hajókat is mozgósítják, hogy segítséget nyújtsanak azokon a területeken, amelyeken a hét végén várhatóan végigsöpör az Irma hurrikán - jelentette be pénteken az amerikai haditengerészet.

A három hajó már elindult dél felé a Virginia államban található Norfolkból, megpróbálják elkerülni a hurrikánt, és egy romboló is csatlakozik majd hozzájuk. A közlemény szerint a hadihajók egészségügyi segítséget, biztonsági és logisztikai támogatást tudnak majd nyújtani, és légi szállítási kapacitással is hozzájárulhatnak a védekezéshez. A hajókon ugyanis mintegy harminc helikopter található.

A légierő ezzel egy időben azt közölte, hogy a dél-karolinai Shaw légibázisról 50 F16-os harci gépet és 100 embert vezényeltek át Louisianába, és a hurrikán várható útvonalán fekvő katonai létesítményeket evakuálták. Így kötelező kiürítést rendeltek el a tampai MacDill légitámaszponton is, ahol az amerikai haderő közel-keleti műveletekért felelős parancsnokságának, a CENTCOM-nak a központja működik.

hirado.hu - MTI