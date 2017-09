A King Kong plakátja a BÁV őszi plakátaukcióján

2017. szeptember 9. 10:12

Herpai Zoltán legendás King Kong plakátja mellett népszerű magyar és külföldi filmek, zenés és koncertfilmek, valamint idén először reklámok és kiállítások plakátjaira is licitálhatnak az érdeklődők a BÁV 5. plakátaukcióján, amelyet szeptember 19-én tartanak Budapesten.

A 150 tételes árverés egyik kiemelt alkotása lesz Herpai Zoltán legendás, nemzetközi szinten is keresett King Kong plakátja, amelyre 60 ezer forinttól indulhat a licitálás. Nagy érdeklődésre tarthat számot Bruce Lee A sárkány közbelép című filmjének plakátja is, Éri Jenő grafikus alkotása, amely ugyanúgy 44 ezer forinttól kelhet el, mint Coppola Keresztapájának posztere - közölte a BÁV az MTI-vel.

A közlemény szerint az aukció egyik ritkasága lesz az idén Merczel Péternek a Kémek a sasfészekben című filmhez készült plakátja, amelynek kikiáltási ára 60 ezer forint. Licitálni lehet még Felvidéki Andrásnak a Bosszúvágy című filmhez született - Charles Bronsont és más világsztárokat ábrázoló - plakátjára, a Szikszai-Boros páros Godzillájára, valamint Kemény György grafikus több művére is.



Legmagasabb kikiáltási árával az anyagból kiemelkedik Sátori Lipótnak az Admiral bár című filmhez készített plakátja, amelyet 165 ezer forinttól kínálnak az érdeklődőknek.



Az idei anyagban olyan külföldi filmek, mint a Volt egyszer egy Amerika vagy A bikaborjak eredeti plakátjai mellett Helényi Tibor több művével is, köztük A Jedi visszatér egy kisméretű poszterével, a Ben Hurral és Roman Polanski Macbethjéhez készített alkotásával képviseli magát a kínálatban.



A magyar filmek közül most is nagy lesz a választék: Jancsó Miklós, Gothár Péter, Sándor Pál, Tímár Péter vagy Fábri Zoltán olyan kultuszfilmjeihez készült poszterekre is lehet majd licitálni, mint a Megáll az idő, Régi idők focija, Csinibaba vagy A körhinta.



Mint írják, idén igen erős lesz a felhozatal a zenés- és koncertfilmekből. Árverésre bocsátják az Illés egy dedikált plakátját is Szyksznian Wandától, de licitálni lehet az LGT, Abba vagy a legendás Queen Budapesten poszterére is.



Az idén először propaganda, reklám és kiállítások plakátjai is megjelennek az árverési anyagban.

MTI