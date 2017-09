Magyar nagykövetek: egységesek a visegrádi országok

2017. szeptember 9. 20:29

A visegrádi országok, vagyis Magyarország mellett Lengyelország, Szlovákia és Csehország továbbra is egységesen lépnek fel az illegális bevándorlással, valamint a kényszerbetelepítéssel szemben - mondták a V4-ek országaiban dolgozó magyar nagykövetek az M1 aktuális csatorna Híradójában.

A műsorban elhangzott: Kovács Orsolya Zsuzsanna, Magyarország varsói nagykövete szerint Lengyelországban reneszánsza van a visegrádi együttműködésnek, Varsó stratégiai fontosságúnak tartja az azt. A nagykövet kiemelte, Lengyelországnak azért is elemi érdeke a V4 egysége, mert több vitás kérdése is van az Európai Bizottsággal.



Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete szerint Szlovákiában is úgy látják, a V4-ek országai együtt erősebbek lehetnek, folyamatosak az egyeztetések Szlovákia és Magyarország között.



Boros Miklós, prágai magyar nagykövet arról beszélt, a kritikus hangok ellenére a cseh politika azt hangsúlyozza, hogy szükség van a visegrádi együttműködésre.

MTI - M1